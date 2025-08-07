БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
AI Factory: Федоров анонсував створення державної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту

штучний,інтелект

Мінцифри створює AI Factory – першу державну інфраструктуру, здатну забезпечити повний цикл розробки й запуску сервісів штучного інтелекту.

Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Починаємо роботу над проєктом AI Factory. Це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ. Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів", – пообіцяв віцепрем’єр.

За його словами, проєкт передбачає будівництво високопродуктивних кластерів GPU із системами водяного охолодження, централізовані сховища даних та програмні середовища для тренування й розгортання моделей. Паралельно запускатимуться програми підготовки фахівців, аби сформувати власну експертизу в супроводі та розвитку державних AI-рішень.

"Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне – наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України", – наголосив Федоров.

Читайте також: Українські IT-компанії запровадили правила для розробки штучного інтелекту. Хто долучився?

За його словами, першими користувачами інфраструктури AI Factory  стане WINWIN AI Center of Excellence для покращення насамперед AI-асистента у застосунку "Дія", а надалі – AI-тьютора у цифровому додатку для школярів "Мрія".

Федоров додав, що у перспективі потужності AI Factory залучать до оборонних, медичних і наукових проєктів.

Раніше повідомлялось, що 52% звернень до контакт-центру "Дії" вже закриває штучний інтелект.

Україна (3) інфраструктура (229) штучний інтелект (285) Федоров Михайло (277)


ШІ - це нагода вкрасти грошей,
війна - це нагода вкрасти грошей,
будь що - це нагода вкрасти грошей!
07.08.2025 14:11 Відповісти
мабуть на базі трускавецьких курсів ))
07.08.2025 14:17 Відповісти
Дятел федоров розважається
07.08.2025 14:19 Відповісти
і яка сума бюджетного фінансування цієї дурні буде вкрадена...?
07.08.2025 14:31 Відповісти
ШІ довго не протримається, бо тупого віслюка жаба задушить.
07.08.2025 14:39 Відповісти
"створювальники" вже створили диряву дію, держреєстри які зламали і вкрали кацапські хакери, на черзі ШІ. Вангую сотню мільярдів на цьому "закопають" якщо не більше
07.08.2025 14:46 Відповісти
дешевле некоторых министров подключить к уже существующим решениям на рынке ИИ за 20 $/месяц. Возможно это убережет нас от глупых управленческих решений....
07.08.2025 14:55 Відповісти

