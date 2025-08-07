AI Factory: Федоров анонсував створення державної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту
Мінцифри створює AI Factory – першу державну інфраструктуру, здатну забезпечити повний цикл розробки й запуску сервісів штучного інтелекту.
Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"Починаємо роботу над проєктом AI Factory. Це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ. Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів", – пообіцяв віцепрем’єр.
За його словами, проєкт передбачає будівництво високопродуктивних кластерів GPU із системами водяного охолодження, централізовані сховища даних та програмні середовища для тренування й розгортання моделей. Паралельно запускатимуться програми підготовки фахівців, аби сформувати власну експертизу в супроводі та розвитку державних AI-рішень.
"Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне – наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України", – наголосив Федоров.
За його словами, першими користувачами інфраструктури AI Factory стане WINWIN AI Center of Excellence для покращення насамперед AI-асистента у застосунку "Дія", а надалі – AI-тьютора у цифровому додатку для школярів "Мрія".
Федоров додав, що у перспективі потужності AI Factory залучать до оборонних, медичних і наукових проєктів.
Раніше повідомлялось, що 52% звернень до контакт-центру "Дії" вже закриває штучний інтелект.
