Українські IT-компанії запровадили правила для розробки штучного інтелекту. Хто долучився?
В Україні 14 провідних IT-компаній створили першу в країні саморегульовану організацію у сфері штучного інтелекту, підписавши відповідний меморандум. Так, компанії розроблятимуть інноваційні продукти з дотриманням принципів безпечного використання ШІ.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Зокрема, до складу організації увійшли:
- Grammarly – компанія-засновник асистента на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати комунікацію англійською мовою та продуктивність,
- MacPaw – українська IT-компанія, яка розробляє і поширює інноваційне програмне забезпечення для macOS та iOS,
- LetsData – стартап, що за допомогою штучного інтелекту виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі,
- DroneUA – українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку,
- WINSTARS.AI – ключовий R&D-центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів,
- Gametree.me – розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри,
- YouScan.io – розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту,
- EVE.calls – компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту,
- Valtech – міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням штучного інтелекту,
- ЛУН – українська продуктова IT-компанія, що розробляє PropTech-платформи для пошуку оренди та купівлі житла,
- Yieldy – українська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення і впровадженням ШІ-рішень у бізнес-процеси,
- SoftServe – одна з найбільших українських IT-компаній, що займається розробкою програмного забезпечення і консалтингом у сфері цифрових технологій,
- Uklon – український сервіс виклику авто, що активно впроваджує технології штучного інтелекту для покращення якості обслуговування,
- Preply – міжнародна освітня онлайн-платформа, яка допомагає учням знаходити репетиторів для дистанційного навчання, зокрема для вивчення іноземних мов.
Що передбачає меморандум
Кожна компанія зобов'язується раз на рік або частіше подавати звіт із описом, як вона інтегрує етичні принципи в розробку, впровадження та використання штучного інтелекту.
Компанії-учасники самостійно контролюватимуть дотримання принципів використання ШІ. У цьому їм допомагатимуть Центр демократії та верховенства права та IT Ukraine, які увійшли до Секретаріату організації.
"Україна рухається до формування законодавства у сфері ШІ, щоб захистити громадян, державу та бізнеси від ризиків ШІ. Впровадження законодавства із ШІ також є частиною євроінтеграції України", – зазначили в Мінцифри.
Як повідомлялося, в травні цього року Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Це перший міжнародний договір у сфері ШІ.
У червні минулого року Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу – документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.
У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.
У квітні торік Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.
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Але, в усьому іншому - "шляпа" та, радше, інструмент маніпуляції в руках того, хто його розробляє/обслуговує/володіє.
Він може бути по-справжньому корисний, хіба для висококваліфікованих спеціалістів. Для них - так. Коли вони самі розумніші за алгоритм.
Але є нюанс: ці спеціалісти навчалися дуже довго, старанно та самотужки розвивали свій мозок, своїм зусиллям, коли не було ніякого "ШІ" - тому, власне, вони і такі розумні. Наступне покоління зростало вже за тотальної наявності інтернету та купи сервісів та магазинів/бірж товарів чи послуг, де можна було знайти чи купити потрібну роботу/сервіс/процедуру і т.д. - і вже напружувалося, в масі, набагато менше, щоб щось самим робити, вивчати.
Далі масово з'явилися смартфони, де все максимально вже автоматизовано, і де, автоматом, тобі пропонують зазлалегіть купу рішень. В підсумку вже маємо, що люли облінилися вже настільки, що багато з них навіть пошуковиком нормально не хочуть і не вміють користуватися (серед молоді особливо) - сервіси все роблять за них.
І тут - "ШІ"-шка, яка взагалі все робить і навіть "думає" за тебе. Але, проте часто бреше, підлаштовується під тебе та всіляко "викривлює" інформацію (на догоду тим, хто її розробляв). "Незручна", політично та культурно "небезпечна", "не така" інформація - просто "витискається" з інфорпростору.
В людини не розвиваються та слабшають ті функції, які вона не застосовує в достатній мірі. Те саме стосується мозку, пам'яті, уваги, інших конгітивних функцій.
Якщо вже навіть серед людей середнього віку (найбільш продуктивне покоління) надзвичайна кількість ідіотів. Ми вже живемо за фактичних часів "ідіократії".
Яке, тоді, буде нове покоління? Що ми отримаємо в підсумку? Спіраль деградації?
Тим більше, що кількість людей, творчих, хто сумлінно і довго навчався сам - буде тільки зменшуватися.
Армія айтішників всіх перемагає!
Раса айтішників є найвелична!
Будуть айтішники панувати вічно!
Не буде хабарників, захмарних зарплат та пенсій.
Тобто, він буде працювати не на вас, не на право, не на ваші інтереси - на інтереси транснаціональних корпорацій та їх хазяїв- їм інтереси України та українців на 100001-ому місці.
Мало того, алгоритм часто не в змозі розв'язати задачу, яку розв'язує людина. Тим більше, коли ви берете якусь заплутану справу, алгоритм "ШІ" часто припускається помилки і видає "бажане" за дійсне.
"Ші" за жодних обставин не має права судити людину- це відвертий злочин, маніпуляція (та відвертий сатанізм).
"ШІ" може бути хіба допоміжним інструментом в руках спеціаліста, коли, наприклад, треба зібрати та обробити великий масив даних.
Але фінальна рішення, все одно має ухвалювати кваліфікована людина - спеціаліст. І так само, ця людина- має нести відповідальність за свої ухвалене рішення.
Завжди має бути хтось, хто ухвалює рішення і кого, в разі чого - можна швидко, за прозорою чітко визначеною процедурою, притягнути до відповідальності за неправомірне рішення.
Головне, щоб не Китайську.