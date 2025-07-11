Українські IT-компанії запровадили правила для розробки штучного інтелекту. Хто долучився?

В Україні 14 провідних IT-компаній створили першу в країні саморегульовану організацію у сфері штучного інтелекту, підписавши відповідний меморандум. Так, компанії розроблятимуть інноваційні продукти з дотриманням принципів безпечного використання ШІ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, до складу організації увійшли:

Grammarly – компанія-засновник асистента на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати комунікацію англійською мовою та продуктивність,

MacPaw – українська IT-компанія, яка розробляє і поширює інноваційне програмне забезпечення для macOS та iOS,

LetsData – стартап, що за допомогою штучного інтелекту виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі,

DroneUA – українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку,

WINSTARS.AI – ключовий R&D-центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів,

Gametree.me – розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри,

YouScan.io – розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту,

EVE.calls – компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту,

Valtech – міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням штучного інтелекту,

ЛУН – українська продуктова IT-компанія, що розробляє PropTech-платформи для пошуку оренди та купівлі житла,

Yieldy – українська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення і впровадженням ШІ-рішень у бізнес-процеси,

SoftServe – одна з найбільших українських IT-компаній, що займається розробкою програмного забезпечення і консалтингом у сфері цифрових технологій,

Uklon – український сервіс виклику авто, що активно впроваджує технології штучного інтелекту для покращення якості обслуговування,

Preply – міжнародна освітня онлайн-платформа, яка допомагає учням знаходити репетиторів для дистанційного навчання, зокрема для вивчення іноземних мов.

Що передбачає меморандум

Кожна компанія зобов'язується раз на рік або частіше подавати звіт із описом, як вона інтегрує етичні принципи в розробку, впровадження та використання штучного інтелекту.

Компанії-учасники самостійно контролюватимуть дотримання принципів використання ШІ. У цьому їм допомагатимуть Центр демократії та верховенства права та IT Ukraine, які увійшли до Секретаріату організації.

"Україна рухається до формування законодавства у сфері ШІ, щоб захистити громадян, державу та бізнеси від ризиків ШІ. Впровадження законодавства із ШІ також є частиною євроінтеграції України", – зазначили в Мінцифри.

Як повідомлялося, в травні цього року Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Це перший міжнародний договір у сфері ШІ.

У червні минулого року Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу – документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

У квітні торік Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.