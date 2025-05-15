Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту

Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Це перший міжнародний договір у сфері ШІ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що документ підписали заступник міністра Олександр Борняков і заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.

Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при формуванні законодавства та використанні ШІ-продуктів у публічному секторі. Серед них:

повага до людської гідності й автономії;

прозорість та нагляд;

недискримінація;

захист приватності;

надійність;

безпека інновацій.

Читайте також: Штучний інтелект може прискорити зростання світового ВВП на 1% щорічно, – дослідження

"Підписання конвенції – важливий крок для розвитку ШІ в цифровій державі. Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього – ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери", – йдеться у повідомленні.

Конвенцію вже підписали 15 урядів – Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та члени Ради Європи.

Раніше генеральний директор Google DeepMind Деміс Гассабіс, заявив, що штучний інтелект, здатний зрівнятися з людиною у розв'язанні будь-якого завдання (AGI), з'явиться у найближчі 5-10 років.