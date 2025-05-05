Штучний інтелект може прискорити зростання світового ВВП на 1% щорічно, – дослідження

Використання штучного інтелекту може прискорити світове економічне зростання на 15 відсоткових пунктів (в.п.) до 2035 року, тобто щороку до темпів збільшення глобального ВВП додаватиметься 1 в.п.

Про це свідчать результати дослідження "Цінність у русі" PricewaterhouseCoopers (PwC), передає Інтерфакс-Україна.

Водночас існує декілька сценаріїв щодо впливу штучного інтелекту на світ та суспільство.

Згідно з альтернативними сценаріями, які аналізувала PwC, за умов низької довіри та слабкої взаємодії додаткове зростання економіки від штучного інтелекту може сповільнитися до 8%, а за найконсервативнішого варіанту – лише до 1%.

Дослідження показало, що стрімка трансформація економіки вже почалася.

За даними PwC, наразі бізнес відчуває один із найвищих рівнів тиску за останні 25 років у 17 з 22 глобальних секторів. При цьому $7,1 трлн доходів буде перерозподілено між компаніями лише у 2025 році, навіть без урахування нещодавнього підвищення тарифів та мит.

Як зазначають дослідники, протягом наступного десятиліття індустрії кардинально змінять підходи до задоволення потреб своїх клієнтів.

"Це своєю чергою приведе до появи нових "сфер", що виходитимуть за межі традиційних галузей. Наприклад, розвиток електромобілів об'єднує постачальників електроенергії, акумуляторів, технологічні компанії та інших гравців в один кластер мобільності разом із автовиробниками", – пояснили в PwC.

Втім, за даними PwC, незважаючи на потенціал штучного інтелекту, можливі наслідки кліматичних змін можуть накласти на економіку певні обмеження. Моделювання показує, що екологічні ризики можуть зменшити світовий ВВП на 7% нижче у 2035 році, порівняно з тим рівнем, якого він міг досягти за інших умов.

Окрім того, інтенсивне використання штучного інтелекту призведе до збільшення споживання енергії центрами обробки даних. Проте помірне застосування та прагнення до енергоефективності може пом'якшити цей ефект.

PwC прогнозує нейтральний вплив штучного інтелекту на енергоспоживання та викиди, за умови, що кожне додаткове відсоткове впровадження технології сприятиме розробці рішень, які хоча б незначно – на 0,1% – зменшуватимуть енергоємність процесів.

Раніше генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що до 30% коду компанії зараз написано штучним інтелектом.

Перед тим стало відомо, що популярний застосунок для вивчення мов Duolingo поступово припинить наймати людей для виконання роботи, з якою може впоратися штучний інтелект.

До того генеральний директор Google DeepMind Деміс Гассабіс, заявив, що штучний інтелект, здатний зрівнятися з людиною у розв'язанні будь-якого завдання (AGI), з'явиться у найближчі 5-10 років.