Зеленський підписав два укази про санкції проти Росії. Що вони передбачають?
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти низки фізичних осіб та компаній, пов'язаних з "Росатомом".
Відповідний указ №595/2025 від 8 серпня оприлюднений на офіційному сайті голови держави.
Згідно із ним, санкції РНБО запроваджено щодо 18 фізичних та 17 юридичних осіб переважно з РФ, а також з Нідерландів.
Зеленський також підписав ще один указ про введення у дію рішення РНБО – №594/2025 від 8 серпня. Цим рішення санкції запроваджено щодо 28 фізичних осіб (з РФ та Туреччини), а також 288 юридичних осіб з РФ, Китаю, ОАЕ, Ліберії, Сейшельських островів, Туреччини та інших країн.
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що у першому указі йдеться про компанії та осіб, пов'язаних з "Росатомом", які причетні до:
- спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ;
- участі у захопленні Чорнобильської АЕС;
- виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення;
- експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.
Другий указ передбачає синхронізацію санкцій України та США проти російських компаній у сфері енергетики, ВАК, а також мережі посередників і логістичних операторів у третіх країнах.
Зокрема, йдеться про:
- дочірні компанії "Газпромнафти" в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС (Люксембург);
- компанії, що обслуговують тіньовий флот РФ, а також трейдерів, які беруть участь в експорті російської нафти в обхід цінової "стелі";
- виробників обладнання та комплектуючих для ВПК РФ у Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ, Малайзії;
- фінансових та логістичних посередників, що допомагають обходити санкції та проводити транскордонні платежі.
Як повідомлялося, 3 серпня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки компаній, які займаються незаконним видобутком українських копалин на окупованих Росією територіях, а також вивезенням українського зерна через окуповані морські порти.
