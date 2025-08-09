Зеленський підписав два укази про санкції проти Росії. Що вони передбачають?

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти низки фізичних осіб та компаній, пов'язаних з "Росатомом".

Відповідний указ №595/2025 від 8 серпня оприлюднений на офіційному сайті голови держави.

Згідно із ним, санкції РНБО запроваджено щодо 18 фізичних та 17 юридичних осіб переважно з РФ, а також з Нідерландів.

Зеленський також підписав ще один указ про введення у дію рішення РНБО – №594/2025 від 8 серпня. Цим рішення санкції запроваджено щодо 28 фізичних осіб (з РФ та Туреччини), а також 288 юридичних осіб з РФ, Китаю, ОАЕ, Ліберії, Сейшельських островів, Туреччини та інших країн.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що у першому указі йдеться про компанії та осіб, пов'язаних з "Росатомом", які причетні до:

спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ;

участі у захопленні Чорнобильської АЕС;

виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення;

експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.

Другий указ передбачає синхронізацію санкцій України та США проти російських компаній у сфері енергетики, ВАК, а також мережі посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Зокрема, йдеться про:

дочірні компанії "Газпромнафти" в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС (Люксембург);

компанії, що обслуговують тіньовий флот РФ, а також трейдерів, які беруть участь в експорті російської нафти в обхід цінової "стелі";

виробників обладнання та комплектуючих для ВПК РФ у Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ, Малайзії;

фінансових та логістичних посередників, що допомагають обходити санкції та проводити транскордонні платежі.

Як повідомлялося, 3 серпня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки компаній, які займаються незаконним видобутком українських копалин на окупованих Росією територіях, а також вивезенням українського зерна через окуповані морські порти.