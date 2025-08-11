В Україні набрали чинності нові норми регулювання промислового забруднення. Що передбачається?

З 8 серпня 2025 року набув чинності закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", що імплементує Директиву 2010/75/ЄС і переводить українську промисловість на інтегрований дозвільний режим.

Згідно нових правил замість трьох окремих дозволів (на викиди в повітря, спецводокористування та операції з відходами) підприємства отримуватимуть єдиний інтегрований довкіллєвий дозвіл (ІДД), повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Запровадження інтегрованих довкіллєвих дозволів – важливий етап у модернізації української промисловості. Ми не просто гармонізуємо законодавство з нормами ЄС, а створюємо прозору, ефективну та цифрову систему, яка допоможе бізнесу працювати за європейськими екологічними стандартами. Це зміцнить конкурентоспроможність підприємств, сприятиме зменшенню впливу на довкілля та відкриє нові можливості для інвестицій", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Планується, що процедура проходитиме онлайн через Єдиний держреєстр ІДД на платформі "ЕкоСистема". Закон також закріплює перехід на найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) і цифровізує взаємодію з регулятором.

Закон також передбачає перехідні положення, зокрема:

нові установки, які ще не введені в експлуатацію та не мають дозвільних документів, зможуть запуститись лише за новими вимогами;

за новими вимогами; чснуючим установкам надано до 4 років для отримання ІДД і впровадження НДТМ; раніше видані дозволи втрачатимуть чинність із моменту отримання ІДД, але не пізніше ніж через чотири роки;

для отримання ІДД і впровадження НДТМ; раніше видані дозволи втрачатимуть чинність із моменту отримання ІДД, але не пізніше ніж через чотири роки; на перехідний період оператори можуть і надалі оформлювати окремі дозволи за чинним порядком (викиди, спецводокористування, оброблення відходів).

Раніше повідомлялось, що в Україні створять агенцію для підтримки агросектору за стандартами Євросоюзу.