В Україні набрали чинності нові норми регулювання промислового забруднення. Що передбачається?
З 8 серпня 2025 року набув чинності закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", що імплементує Директиву 2010/75/ЄС і переводить українську промисловість на інтегрований дозвільний режим.
Згідно нових правил замість трьох окремих дозволів (на викиди в повітря, спецводокористування та операції з відходами) підприємства отримуватимуть єдиний інтегрований довкіллєвий дозвіл (ІДД), повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Запровадження інтегрованих довкіллєвих дозволів – важливий етап у модернізації української промисловості. Ми не просто гармонізуємо законодавство з нормами ЄС, а створюємо прозору, ефективну та цифрову систему, яка допоможе бізнесу працювати за європейськими екологічними стандартами. Це зміцнить конкурентоспроможність підприємств, сприятиме зменшенню впливу на довкілля та відкриє нові можливості для інвестицій", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Планується, що процедура проходитиме онлайн через Єдиний держреєстр ІДД на платформі "ЕкоСистема". Закон також закріплює перехід на найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) і цифровізує взаємодію з регулятором.
Закон також передбачає перехідні положення, зокрема:
- нові установки, які ще не введені в експлуатацію та не мають дозвільних документів, зможуть запуститись лише за новими вимогами;
- чснуючим установкам надано до 4 років для отримання ІДД і впровадження НДТМ; раніше видані дозволи втрачатимуть чинність із моменту отримання ІДД, але не пізніше ніж через чотири роки;
- на перехідний період оператори можуть і надалі оформлювати окремі дозволи за чинним порядком (викиди, спецводокористування, оброблення відходів).
Раніше повідомлялось, що в Україні створять агенцію для підтримки агросектору за стандартами Євросоюзу.
Звичайно тут навіть претензії не до них, вони не є власниками!
А хто власник?
Ніхто не знає хто власник таких підприємств і як його прізвище?
Та Ви шо, це табу!
Люди та їх здоров'я особливо нікого не цікавлять, навіть природоохоронну прокуратуру, яка так само дихає цими викидами. однак нічого не може зробити, вони ланцюг який веде до влади та до олігархів.
Війна закінчиться і коли Україна приєднається до Євросоюзу, тоді буде галасу!!!
На що нам такі природоохоронні прокурори?
На що нам такі олігархи?
А поки йде жахлива та кровопролитна війна і ми тримаємось!
Слава Україні!