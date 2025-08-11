"Створити корупцію на голому місці": Бізнес-омбудсмен розповів про проблеми з імпортом марлі в Україну

В Україні виник скандал, пов'язаний з умовами імпорту медичної марлі, який може мати корупційну складову.

Про це бізнес-омбудсмен Роман Ващук розповів у подкасті "Центру економічної стратегії", передає Liga.net.

За його словами, проблема виникла через неоднозначне визначення медичної марлі та призвела до серйозних труднощів для бізнесу.

"Десь півтора роки тому Рахункова палата дійшла висновку, що не вся медична марля є медичною", – сказав Ващук.

Він пояснив, що ключове питання полягало в тому, чи марля у метрових рулонах зберігає свій медичний статус. Адже якщо марля вважається медичною, то під час імпорту чи виробництва ПДВ сплачується за зниженою ставкою 7%. Якщо ж марля не вважається медичною, ПДВ потрібно сплатити за звичайною ставкою 20%.

Відтак, після рішення Рахункової палати податкові органи почали відмовляти імпортерам марлі у застосуванні нижчої ставки ПДВ або вимагати сплатити податок за вищою ставкою, що негативно вплинуло на бізнес половини постачальників цієї продукції в Україні.

Крім того, почали з'являтися кримінальні справи як проти імпортерів, так і проти митників, яких звинувачували в пропуску марлі як медичної.

За словами Ващука, Рада бізнес-омбудсмена мала годинну "філософську дискусію про суть існування марлі" в Міністерстві охорони здоров'я.

"На голому місці створити корупцію там, де її реально не ночувало – це такий дар України", – сказав бізнес-омбудсмен.

Він зауважив, що ця ситуація "знищує цілу галузь", що є особливо критичним під час війни, коли медична марля активно закуповується для потреб Сил оборони України.

Читайте також: Ухилення від сплати ПДВ: Податківці знайшли сім мереж магазинів, оформлених через сотні ФОПів

Як повідомлялося, раніше в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух заявила, що ініційоване Володимиром Зеленським рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу насправді не забороняє податкові перевірки, а лише обмежує їх проведення для частини платників.