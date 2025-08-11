Держбюджет втрачає 5 мільярдів на рік через тіньовий ринок е-сигарет та схеми "самозамісів", – Гетманцев. ВIДЕО

Державний бюджет втрачає близько 5 мільярдів гривень на рік через нелегальний ринок електронних сигарет в Україні.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у своєму відеоблозі "Розпаковка".

Він пояснив, що частину цих коштів держава втрачає через схему так званих "самозамісів", коли інгредієнти для вейпів продають окремо.

Голова Комітету наголосив, що у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році – майже 7 мільйонів. Однак нелегальну продукцію продовжують продавати як через інтернет, так і у престижних торговельно-розважальних центрах, що продавці контрафакту відкрито працюють та рекламують свій товар.

"Це можуть бути продавці біля метро чи зупинок, а можуть бути великі магазини, як Tobacco and Vape у Києві, які розташовані в найкращих торговельних центрах столиці. І вони є не поодинокими", – зазначив нардеп.

Гетманцев пояснив, що термін "самозаміси" означає, що покупець окремо купує пропіленгліколь, гліцерин та інші інгредієнти для рідини, а нікотин отримує як "подарунок".

"Причому нікотин він не купує, а отримує в подарунок. Отакий собі подарунок. І, змішуючи все самостійно, він отримує готовий продукт. Ця схема дозволяє шахраям ухилятися на рік на 5 мільярдів гривень", – сказав депутат.

Гетманцев додав, що окрему небезпеку становить продаж електронних сигарет неповнолітнім.

"Кожен п’ятий підліток в Україні вживає електронні сигарети. Мова про дітей 12-15 років, які навіть теоретично не можуть придбати цигарки легально. Нелегальний ринок отруює їх щодня", – зауважив голова комітету.

Він закликав правоохоронні органи, зокрема і БЕБ, активізувати боротьбу з тіньовими продавцями, ліквідувати незаконні виробництва та канали збуту, а також домагатися реальних вироків для порушників.

Як повідомлялося, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило та ліквідувало нелегальне виробництво й мережу збуту електронних сигарет, рідин й комплектуючих до них, до якої було залучено понад 300 осіб.