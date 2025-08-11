Антикорупційне бюро Польщі затримало співвласника компанії з видобутку бурштину в Україні

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало місцевого бізнесмена Єжи Домініка Кшистиняка.

Його підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займалася шахрайством із ПДВ і відмиванням коштів, повідомляє Liga.net із посиланням на польський телеканал TVN24.

За даними у системі YouControl, в Україні Єжи Домініку Кшистиняку належить 51% у зареєстрованій в Рівному компанії "Аурум Полонез", що займалася видобутком бурштину та виробництвом ювелірних виробів. Ще одним співвласником "Аурум Полонез" є Микола Нємцов з Чернівців. Певний час бізнес-партнером Кшистиняка у цій компанії був Войцех Балчун, колишній голова правління Укрзалізниці й теперішній міністр державних активів Польщі.

Business Insider пише, що справу щодо бізнесмена почали розслідувати у 2019 році, ще до того як Балчун інвестував в "Аурум Полонез".

Сам Бальчун стверджує, що до участі в компанії він не був знайомий із Кшистиняком і нічого не знав про його минуле, повідомляє TVN24. Він зазначає, що як приватний інвестор не мав можливості ретельно перевірити історію майбутнього партнера. При цьому Наприкінці 2023 року Бальчун вийшов із бурштинового бізнесу в Україні.

За неофіційною інформацією видання, правоохоронні органи не перевіряли діяльність Балчуна.

Як повідомлялося, компанія "Аурум Полонез" була одним із субпідрядників державного підприємства "Бурштин України" й протягом 2020-2022 років працювала на ділянці "Пугач" Клесівського родовища бурштину.