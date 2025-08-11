Влада Росії почала тестувати блокування дзвінків через Telegram та WhatsApp, – росЗМІ

Росія провела навчання з блокування дзвінків у популярних месенджерах Telegram та WhatsApp.

За даними джерел російського видання "Коммерсант" на місцевому телеком-ринку, саме з цим могли бути пов'язані проблеми з аудіовикликами в месенджерах, які фіксуються на мережах усіх операторів зв'язку, передає The Moscow Times.

За словами одного із співрозмовників видання, тестування цього механізму розпочали ще 1 серпня.

За даними сервісу Downdetector, за минулу добу про збої тільки в роботі Telegram користувачі повідомили майже 7,5 тисячі разів, багато хто з них скаржився саме на проблеми з аудіо- та відеодзвінками.

Масові збої у роботі Whatsapp у РФ зафіксували 11 серпня. Пік скарг припав на період із 9:30 до 13:00. Всього за добу користувачі з Росії надіслали майже 3,3 тисяч скарг. Люди з різних регіонів пишуть, що не працюють дзвінки або переривається звук під час виклику.

Напередодні низка російських ЗМІ повідомили, що найбільші російські мобільні оператори просили владу заблокувати голосові виклики в іноземних месенджерах, включаючи WhatsApp і Telegram.

Своє прохання вони пояснювали нестачею коштів коштів на обслуговування та розвиток інфраструктури на тлі зростання витрат та подорожчання обладнання через санкції, а також різке зростання мобільного трафіку.

Крім того, російські мобільні оператори вважають, що блокування голосових викликів "запобігатиме можливому повному блокуванню цих месенджерів, тому що будуть зняті основні претензії силовиків".

У Роскомнагляді пропонували заборонити голосові дзвінки через месенджери ще влітку 2024 року, тоді причиною вказували необхідність захисту від шахраїв та телефонних терористів.

У жовтні минулого року керівник Роскомнагляду Андрій Липов заявляв, що відомство технічно готове блокувати дзвінки через месенджери: "Месенджер працюватиме, а дзвінки немає. Це жорсткий варіант, який можливий як один із заходів".

Читайте також: Путін наказав готувати відключення іноземних месенджерів. Telegram не чіпатимуть

У грудні 2024 року стало відомо, що Мінцифри і Роскомнагляд почали обговорювати варіанти блокування дзвінків у месенджерах, а минулого місяця російський диктатор Володимир Путін доручив уряду до 1 вересня сформулювати пропозиції про додаткові обмеження на використання в Росії "програмного забезпечення (у тому числі комунікаційних сервісів), розробленого в недружніх країнах.