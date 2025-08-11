Бренд ювелірних прикрас "Фаберже" продали за $50 мільйонів. Покупцем стала американська компанія

Група Gemfields уклала угоду про продаж своєї дочірньої компанії Fabergé Ltd, що досі виробляє відомі ювелірні прикраси у вигляді яєць під брендом Fabergé за $50 млн.

Покупцем відомого бренду стала американська інвестиційна компанія SMG Capital, повідомляється у пресслелізі групи.

Із загальної суми угоди $45 мільйонів покупець сплатить одразу після її завершення, (очікується, що це станеться 28 серпня 2025 року), а решту $5 млн – у вигляді щоквартальних роялті у розмірі 8% від доходу Fabergé.

Fabergé, заснований у 1842 році Густавом Фаберже, відомий передусім легендарними ювелірними яйцями, створеними для імператорської родини Росії між 1885 і 1916 роками. Після Російської революції виробництво зупинили, а сім’я Фаберже емігрувала. Бренд відродили у 2009 році з новою колекцією виробів.

Gemfields планує спрямувати отримані кошти на розвиток свого гірничодобувного бізнесу у Мозамбіку та Замбії, пише українська редакція Forbes.

Продаж Fabergé – частина стратегії групи з оптимізації бізнесу. Компанія прагне зосередитися на гірничодобувному секторі, де бачить найбільший потенціал для зростання і прибутковості.

Gemfields придбала Fabergé у 2012 році, прагнучи посилити позиції в сегменті дорогоцінних каменів та використовувати впізнаване ім’я для просування ювелірної продукції. Однак цей бренд вже кілька років перебував поза фокусом основної діяльності Gemfields.