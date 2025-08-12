Фонд держмайна не зміг продати "Інститут титану" у Запоріжжі: не знайшлося покупців

Електронний аукціон з продажу державного пакета у розмірі 100% акцій АТ "Інститут титану" з початковою вартістю 99,77 млн грн (без ПДВ) завершився безрезультатно.

За даними у системі Prozorro, запланований на 12 серпня аукціон не відбувся через відсутність заявок від потенційних покупців.

Як повідомлялося, Фонд держмайна вже неодноразово намагався приватизувати "Інститут титану", але безуспішно.

За даними на сайті підприємства, АТ "Інститут титану" – єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проектна установа у галузі виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії. Підприємство виконує повний комплекс дослідницьких та проєктних робіт з отримання рідкісноземельних металів (галій, германій, цирконій, гафній, ванадій, тантал, ніобій та ін.). Підрозділом "Інституту титану" є Запорізький металургійний дослідно-промисловий завод, який виробляє порошки титанові та вироби з них.

За даними ФДМУ, на балансі товариства знаходиться 56 об’єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею 26,5 тис. м², п’ять земельних ділянок площею майже 2,9 га і три транспортні засоби 2002-2019 років випуску. Частину площ (364,6 м²) уже передано в оренду за трьома договорами. На підприємстві працюють 80 фахівців.

Умови приватизації зобов’язують покупця протягом року погасити заборгованість перед працівниками та бюджетом і протягом перших шести місяців не допускати скорочення персоналу.

У Фонді держмайна зауважували, що об’єкт має розвинену інженерну інфраструктуру, розташований поруч із важливими транспортними магістралями, не обмежений у використанні за цільовим призначенням і може стати вигідною інвестицією для подальшого розвитку науково-виробничої бази або комерційних проєктів.