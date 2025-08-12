Обсяг пільгових кредитів для бізнесу від початку року перевищив 52 мільярди, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

За минулий тиждень уповноважені банки видали 556 пільгових кредитів на 1,1 млрд грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

При цьому, на державні банки припадає більшість виданих позик – 442 позики на 0,8 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від початку 2025 року підприємці оформили 17 198 кредитів на 52,1 млрд грн (з них через держбанки – 11 799 на 24,9 млрд або 47,8%).

За час воєнного стану було видано 86 833 кредити на 328,5 млрд грн, у тому числі 63 661 позику на 166,6 млрд грн – через банки держсектору.

Основними напрямки спрямування коштів були:

інвестиції – 46,73 млрд грн,

оборотний капітал – 76,43 млрд,

підтримка агровиробників – 48,18 млрд,

переробка агропродукції – 46,19 млрд,

енергосервіс – 2,88 млрд,

"антивоєнні" цілі – 57,28 млрд,

кредитування в зонах високого воєнного ризику – 39,1 млрд.

У Мінфіні додали, що від моменту старту програми підписано 121 655 кредитних договорів на 418,2 млрд грн (у держбанках – 84 137 на 193,2 млрд).

Раніше повідомлялось, що Кабмін вніс зміни до програми пільгових кредитів "5-7-9%".