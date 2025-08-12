БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Обсяг пільгових кредитів для бізнесу від початку року перевищив 52 мільярди, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

кредит

За минулий тиждень уповноважені банки видали 556 пільгових кредитів на 1,1 млрд грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

При цьому, на державні банки припадає більшість виданих позик – 442 позики на 0,8 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Від початку 2025 року підприємці оформили 17 198 кредитів на 52,1 млрд грн (з них через держбанки – 11 799 на 24,9 млрд або 47,8%).

За час воєнного стану було видано 86 833 кредити на 328,5 млрд грн, у тому числі 63 661 позику на 166,6 млрд грн – через банки держсектору.

кредити

Основними напрямки спрямування коштів були:

  • інвестиції – 46,73 млрд грн,
  • оборотний капітал – 76,43 млрд,
  • підтримка агровиробників – 48,18 млрд,
  • переробка агропродукції – 46,19 млрд,
  • енергосервіс – 2,88 млрд,
  • "антивоєнні" цілі – 57,28 млрд,
  • кредитування в зонах високого воєнного ризику – 39,1 млрд.

У Мінфіні додали, що від моменту старту програми підписано 121 655 кредитних договорів на 418,2 млрд грн (у держбанках – 84 137 на 193,2 млрд).

Раніше повідомлялось, що Кабмін вніс зміни до програми пільгових кредитів "5-7-9%".

бізнес (1256) кредит (3381) пільги (286) Мінфін (2979) позика (23)


