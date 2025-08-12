У Києві обмежать рух частиною мосту на Троєщину через ремонт

У Києві з 14 серпня обмежать рух автомобільним мостом через протоку Десенка – це частина Північного мостового переходу, що з'єднує масив Троєщина з правобережною частиною міста.

Через ремонт на мосту через р. Десенка запровадять реверсний рух, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Зокрема, рух через міст на час ремонту організують наступним чином:

️ранок – працюватимуть 3 смуги в напрямку з лівого на правий берег, 1 смуга – у зворотному напрямку;

️після 14:00 – 3 смуги до лівого берега, 1 – до правого;

️вихідні – по 2 смуги в кожному напрямку.

У КМДА додали, що перші дні за дотриманням нового режиму стежитимуть екіпажі патрульної поліції.

Як повідомлялося, у квітні дочірня компанія турецької Onur – ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" – виграла тендер на протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка в Києві, запропонувавши виконати роботи за 185,35 млн грн.

Міст через Десенку – це частина Північного мостового переходу. Він з'єднує лівий берег із Трухановим островом на Дніпрі й безпосередньо пов'язаний із вантовим мостом через річку Дніпро, що веде на правий берег.

У 2024 році КП "Київавтошляхміст" виявило, що фактична вантажопідйомність мосту через Десенку впала до 20 тонн, через що на всьому Північному мостовому переході встановили обмеження маси для транспортних засобів.

Міст через Десенку побудували в 1974 році, за 50 років його жодного разу капітально не ремонтували.

У 2024 році за замовленням "Київавтошляхмосту" був розроблений та затверджений проєкт протиаварійних заходів для відновлення опорних конструкцій прогонів мосту. Вони передбачають заміну балок прогонових будов, ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини, облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Також потрібно буде відремонтувати проїжджу частину частково у другій, третій та четвертій смугах руху автомобільного транспорту в напрямку станції метро "Почайна".