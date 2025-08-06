У Києві реконструюють автомобільний і трамвайний мости біля станції метро "Берестейська". Їх не ремонтували 65 років

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на розробку проєктної документації на реконструкцію автомобільного та трамвайного шляхопроводів біля станції метро "Берестейська" в Шевченківському районі столиці.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Проєктом, зокрема, передбачається:

зведення нових конструкцій шляхопроводу: опор, балок прогонових будов, мостового полотна з новими шарами дорожнього покриття із нанесенням гідроізоляції,

облаштування нового покриття тротуарів і сполучень зі шляхопроводом,

перевлаштування мережі зовнішнього освітлення із застосуванням енергоощадних LED-світильників.

Водночас дорожники планують поновити на шляхопроводі трамвайну колію, що дозволить знизити шум від руху трамваїв. Крім того, влаштують велодоріжки для комфортного та безпечного пересування велосипедистів.

У "Київавтодорі" зазначили, що шляхопровід побудований у 1960 році й із того часу його жодного разу капітально не ремонтувався. Шляхопровід не розрахований під сучасні навантаження.

Розробника проєктної документації визначать за результатами процедури закупівлі.

Прийом пропозицій триватиме до 22 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, наприкінці червня в Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.

Перед тим стало відомо, що з 18 червня до 31 грудня у Києві частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської.

До того повідомлялося, що з 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року у Києві частково обмежили рух транспорту на мосту через річку Десенка у напрямку від житлового масиву Троєщина до станції метро "Почайна".