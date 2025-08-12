Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційні курси долара та євро на середу
Курс гривні змінюється щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 13 cерпня, на рівні 41,4268 грн/$, порівняно із 41,4490 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 12 копійок – до 48,0758 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
все у кацапів косплеять. отакий наш український новомов.
з якого переляку гривна зміцнилась?
економіка україни різко пішла у гору?
чи зелені дегенерати із нацбанку гнучко закерували?