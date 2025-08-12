Комітет Ради підтримав законопроєкти про європейський механізм компенсації капінвестицій через податки, – Кисилевський

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 12 серпня схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсацію капітальних інвестицій через податки.

Про це повідомив ініціатор законопроєктів, народний депутат Дмитро Кисилевський.

"Профільний комітет схвалив інтеграцію в українське законодавство успішно застосованого в ЄС механізму компенсації капітальних інвестицій через податки. Далі – розгляд у Раді. Цього закону чекають усі промисловці. Він стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні", – відзначив Кисилевський.

Він зауважив, що ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових.

Авторами законопроєктів №13414 та №13415 є народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетьманцев, Андрій Мотовиловець – загалом 55 депутатів з різних фракцій і груп.

Згідно із ними, інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

витрати на придбання виробничого обладнання;

витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки:

податок на прибуток;

імпортний ПДВ на обладнання;

імпортне мито на обладнання;

податок на майно;

земельний податок;

Водночас частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проекту:

від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;

від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;

від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

Як повідомлялося, політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" була проголошена Президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість.

Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів "5-7-9", грантів до 8 млн грн на обладнання і до 16 млн грн на відновлення, індустріальні парки, підтримка проєктам зі значними інвестиціями (від 12 млн. євро), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.