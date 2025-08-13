Голова "Райффайзен Банку" йде з посади. Він очолював фінустанову останні 5 років

Голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук йде з посади.

Його повноваження завершаться 31 грудня, повідомили у пресслужбі банку українській редакції Forbes.

Писарук очолює "Райффайзен Банк" із жовтня 2019 року. До цього з вересня 2014 року до кінця 2025 року Писарук працював першим заступником голови правління Національного банку України, у червні 2016 року він став старшим експертом фінансового сектору в МВФ.

У листопаді 2019 року НАБУ затримало Писарука та шістьох інших осіб у справі про заволодіння кредиту на суму 1,2 млрд грн, виданого Нацбанком у 2014 році "VAB Банку" Олега Бахматюка.

За версією слідства, керівництво НБУ ухвалило рішення про видачу кредиту у змові з колишнім власником банку, знаючи, що вартість переданої в заставу за ним нерухомості була завищена у 25 разів.

Пізніше НАБУ також листом повідомило про підозру у цій справі колишньому власнику та ексголові правління "VAB Банку" Олегу Бахматюку та Денису Мальцеву.