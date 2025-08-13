Власники мереж Eva і Varus купують конфіскований у росіян "Вінницяпобутхім" за 608 мільйонів

Переможцем аукціону великої приватизації з продажу 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" стало ТОВ "Афіна – Груп", яке запропонувало сплатити за актив 608,1 мільйона гривень, що майже вдвічі більше за стартову ціну (301,4 млн грн).

Загалом за лот на торгах змагалися двоє учасників, повідомляє пресслужба Фонду держмайна України.

Покупець отримує діючий виробничий бізнес з інфраструктурою, персоналом та процесами, придатний до масштабування чи інтеграції, зазначається у повідомленні.

За даними у системі YouControl, бенефіціарами ТОВ "Афіна – Груп" є зареєстрований на Кіпрі громадянин України Валерій Кіптик та український підприємець Руслан Шостак – співвласники мереж магазинів Eva і Varus. До останнього часу "Вінницяпобутхім" перебував в управлінні іншої їхньої компанії.

Водночас покупець має виконати соціальні та інвестиційні зобов’язання, які є умовами приватизації, зокрема:

зберегти основні види діяльності щонайменше 5 років;

упродовж 6 місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом;

протягом 5 років погасити прострочену кредиторську заборгованість;

не відчужувати майно/активи на користь підсанкційних осіб і пов’язаних з ними;

гарантувати трудові права працівників і не звільняти їх упродовж 6 місяців;

дотримуватися природоохоронних норм;

виконувати чинний колективний договір і укласти новий.

Як повідомлялося, у квітні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна для подальшого продажу. До цього підприємство перебувало в управлінні TOB "Крайтекс-Сервіс", яке також належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику.

Нагадаємо, ПрАТ "Вінницяпобутхім" раніше належав підсанкційній російській компанії "Невская косметика" підприємця Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію "Ушастый нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Мистер Чистер", зубну пасту "Новый Жемчуг".

У липні 2022 року активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" арештували та передали в управління АРМА, яка обрала управителем для арештованих активів підприємства TOB "Крайтекс-Сервіс", яке належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. У липні 2023 року "Крайтекс-Сервіс" відновила виробництво на "Вінницяпобутхім" лінійки засобів для чищення під брендами "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс" та іншими.

У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російської компанії "Невская косметика" та застосував щодо неї санкцію у вигляді конфіскації активів в Україні.

На початку лютого 2025 року в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило розповідала, що підприємство "Вінницяпобутхім" виставлять на продаж вже за місяць-два.