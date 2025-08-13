Компанія Kodak опинилася під загрозою банкрутства після 133 років роботи

Компанія Eastman Kodak заявила, що не має "законтрактованого фінансування та достатньої ліквідності" для погашення близько $500 млн найближчих боргових зобов’язань, що "ставить під суттєвий сумнів" здатність компанії продовжувати роботу.

Про це повідомляє CNN із посиланням на квартальну звітність компанії.

Зазначається, що для вивільнення коштів компанія розглядає припинення виплат за пенсійним планом.

Водночас керівництво Kodak сподівається достроково погасити значну частину боргу та домовитися про зміну умов щодо решти заборгованості.

На цьому тлі акції Kodak у вівторок падали більш ніж на 25%. Гендиректор Джим Контіненца підкреслив, що компанія "продовжує виконувати довгостроковий план попри невизначене середовище".

Компанія Kodak була заснована 1892 року, хоча перша камера Kodak з’явилася у 1888 році і коштувала $25. У 1970-х компанія контролювала левову частку ринку фотоплівки та камер у США. Вона винайшла першу цифрову камеру у 1975-му, але втратила позиції з переходом індустрії на "цифру", а у 2012 оголосила про банкрутство, маючи 100 тис. кредиторів та загальний борг у сумі $6,75 млрд.

У 2020-му отримала імпульс завдяки планам з виробництва фармацевтичних інгредієнтів та наразі заявляє про розширення цього напряму. Паралельно випускає плівки та хімію для бізнесу й ліцензує бренд на споживчі товари.

Раніше повідомлялось, що бренд ювелірних прикрас "Фаберже" продали за $50 мільйонів. Покупцем стала американська компанія.