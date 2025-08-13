Власник "Київстару" продав мобільного оператора Beeline у Киргизстані

Компанія Veon , що після початку повномасштабного вторгнення перенесла штаб-квартиру із Нідерландів до Дубаю, завершила продаж 50,1% мобільного оператора Sky Mobile LLC, що працює під брендом Beeline у Киргизстані.

Покупцем бізнесу після отримання всіх необхідних регуляторних схвалень став державний банк Eldik Bank, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на пресреліз компанії.

Veon оголосила про намір продати частку у дочірній компанії у березні 2024 року, уряд Киргизстану мав першочергове право на викуп і доручив Eldik Bank придбати 100% Sky Mobile LLC від імені держави.

В компанії уточнили, що Eldik Bank сплатив повну вартість транзакції після завершення всіх формальностей, але не розкрили вартість угоди.

Нагадаємо, у 2022 році телекомунікаційний холдинг Veon оголосив про завершення угоди про продаж грузинського підрозділу Veon Georgia LLC колишньому місцевому партнеру за $45 млн. У квітні 2022 року Veon реалізував пут-опціон на продаж 45,57% в алжирському телеком-операторі Djezzy – вартість угоди складала $682 млн.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі найбільший мобільний оператор "Київстар" в Україні.

Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту. А восени 2024 року компанія перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту не називалися.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd... Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", – заявляли в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".