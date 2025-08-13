Україна та Туреччина відновлять роботу спільної групи з питань енергетики. Її останнє засідання відбулося ще у 2021 році

Україна та Туреччина домовилися відновити діяльність Спільної українсько-турецької робочої групи з питань енергетики, останнє засідання якої відбулося у 2021 році.

Про це міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила за підсумками онлайн-зустріч з міністром енергетики та природних ресурсів Республіки Туреччина Альпарсланом Байрактаром, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Очікується, що відновлення роботи такої групи дозволить системно координувати реалізацію спільних ініціатив, формувати дорожні карти та погоджувати технічні рішення.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили ключові напрями українсько-турецької співпраці в енергетичному секторі та погодили кроки для реалізації спільних проєктів.

Серед основних тем – оновлення договірної бази у сфері енергетики, запуск проєктів у галузі постачання та зберігання природного газу, а також участь турецького бізнесу у модернізації та розвитку енергетичної інфраструктури України.

"Україна та Туреччина мають тривалу історію енергетичного партнерства. Сьогодні ми зробили черговий крок до поглиблення співпраці, зокрема у сфері постачання та зберігання газу", – зазначила Світлана Гринчук.

У ніч на 6 серпня Росія цілеспрямовано атакувала об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію "Оператора ГТС України" в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. Вона використовувалася для імпорту газу до України Трансбалканським газопроводом через Туреччину з Азербайджану та із США через LNG-термінали у Греції, повідомляли у Міненерго.

Лише наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи Socar – Socar Energy Ukraine.

Першу тестову поставку газу мали здійснити саме Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.