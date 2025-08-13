"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на другу половину серпня. На яких напрямках з’явиться більше квитків?

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потягів між Києвом і Львовом.

Цей напрямок залишається одним із найбільш запитуваних серед пасажирів, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Зокрема, на окремі дати серпня призначені такі додаткові рейси потягів:

№249/250 Київ - Львів, відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня;

№243/244 Київ - Львів, відправлення з Києва та Львова: 16, 17, 20 серпня;

№775/776 Київ - Вінниця, відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

"Враховуючи специфіку курсування цих рейсів, вони відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів "Укрзалізниці", але з місцями для сидіння", – додали в "Укрзалізниці".

Читайте також: "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки минулого тижня: попит до 8 разів перевищує кількість квитків (оновлено)

Як повідомлялося, напрямок Київ-Львівналежить до найпопулярніших в Україні, за даними "Укрзалізниці", попит на квитки за цим маршрутом перевищує наявність місць у 8 разів.