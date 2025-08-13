Японський гігант Sony завершив вихід з Росії: місцевий підрозділ ліквідували

Японська транснаціональна технологічна компанія Sony завершила процес виходу з російського ринку, ліквідувавши місцевий підрозділ.

Російська компанія "Соні Мобайл Коммюнікейшнз Рус" припинила існування 11 серпня, повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані російського реєстру.

Документи для ліквідації компанії подали до Федеральної податкової служби ще 10 жовтня 2024 року. До цього Sony намагалася ліквідувати своє представництво у 2023 році, але їй відмовили.

Підрозділ Sony у Росії було зареєстровано 18 років тому. В останні роки "дочка" японського гіганта розпродавала залишки товарів та займалася сервісною підтримкою пристроїв.

Як повідомлялося, японська корпорація Sony вирішила піти з Росії після її вторгнення в Україну.

У березні 2022 року Sony припинила постачання консолей та зупинила роботу PlayStation Store у Росії. Водночас у червні того ж року у магазині PlayStation Store з’явилася україномовна версія інтерфейсу.

Також навесні 2022 року Sony Pictures Entertainment оголосила про припинення показів своїх фільмів у Росії. Після цього зупинила діяльність Sony Music, остаточний відхід якої відбувся 8 вересня 2022 року: зарубіжні каталоги були видалені з російських стрімінг-сервісів, а місцевий підрозділ став незалежним лейблом під назвою Kiss Koala, пізніше перейменованим у Koala Music.

У лютому 2024 року Sony почала закривати свої фірмові магазини в Росії, процес завершився до літа.