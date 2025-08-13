Мешканці прифронтових територій отримають компенсацію за 100 кВт електроенергії, – Кабмін

Кабінет Міністрів ухвалив рішення компенсувати кожному домогосподарства на прифронтових територіях оплату 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Виділяємо 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця", – написала Свириденко.

Вона додала, що уряд також скасував адміністративні збори та державні мита для мешканців прифронтових територій.

"Реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною", – зазначила прем'єрка.

За словами Свириденко, Кабмін також підвищив оплату суспільно корисних робіт на територіях поблизу фронту на 33%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів вніс зміни до програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя", встановивши компенсацію з держбюджету 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо-переміщених осіб.