Кабмін дозволив бронювати 100% працівників критичних підприємств у зоні бойових дій, – Свириденко

Кабмін дозволив бронювати 100% працівників у зоні бойових дій

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, що працюють у зоні бойових дій, бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників, а не 50%, як у інших регіонах.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників", – повідомила Свириденко.

Читайте також: Компанія Вакарчука і "Підпільний стендап" отримали статус критично важливих для бронювання працівників

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Критеріїв визначення критично важливих для економіки підприємств та організацій, обмеживши можливості обласних та Київської державних адміністрацій (ОДА) надавати такий статус.

Кабмін (7892) бронювання (209) мобілізація (491) Свириденко Юлія (203)
ще раз!
уважно!
критичні підприємства у зоні бойових дій!!!!!

****. кончені зелені дегенерати!!!!
свириденка, дебілка, ці підприємства потрібно терміново евакуювати, зі всіма працівниками та їхніми сім'ями!!!!
13.08.2025 20:43 Відповісти
Хрюша Хлиба, теплоцентраль и водоканал являются критическим предприятием. Предлагаешь водоканал Харькова эвакуировать в Ужгород?
13.08.2025 20:50 Відповісти
тобто, до сьогодні, працівників водоканалу та тец, тцк вигрібало без гальм?
то, свириденка тричі дебілка.
13.08.2025 20:53 Відповісти
на базі критично важливих підприємств потрібно створювати військові частини а працівників мобілізовувати в ці військові частини! Критично важливі підприємства мають працювати по умовам воєнного стану як і армія!
13.08.2025 21:25 Відповісти
а, як що що, то можна терміново перевести в штурмову піхоту.
так і записати: слюсар кулеметник. електрик гранатометник.
13.08.2025 21:29 Відповісти
Не всех, только половину. В половину входило руководство, родственники, кумовья. Остальные 50% да, могли попасть.
13.08.2025 21:06 Відповісти
Квартал ********* туди входить?
13.08.2025 21:50 Відповісти

