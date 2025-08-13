Кабмін дозволив бронювати 100% працівників критичних підприємств у зоні бойових дій, – Свириденко

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, що працюють у зоні бойових дій, бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників, а не 50%, як у інших регіонах.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників", – повідомила Свириденко.

Читайте також: Компанія Вакарчука і "Підпільний стендап" отримали статус критично важливих для бронювання працівників

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Критеріїв визначення критично важливих для економіки підприємств та організацій, обмеживши можливості обласних та Київської державних адміністрацій (ОДА) надавати такий статус.