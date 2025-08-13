Кабмін дозволив бронювати 100% працівників критичних підприємств у зоні бойових дій, – Свириденко
Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, що працюють у зоні бойових дій, бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників, а не 50%, як у інших регіонах.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.
"Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників", – повідомила Свириденко.
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Критеріїв визначення критично важливих для економіки підприємств та організацій, обмеживши можливості обласних та Київської державних адміністрацій (ОДА) надавати такий статус.
уважно!
критичні підприємства у зоні бойових дій!!!!!
****. кончені зелені дегенерати!!!!
свириденка, дебілка, ці підприємства потрібно терміново евакуювати, зі всіма працівниками та їхніми сім'ями!!!!
то, свириденка тричі дебілка.
так і записати: слюсар кулеметник. електрик гранатометник.