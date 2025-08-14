Росія отримала 300 тонн хімічної сировини для виробництва детонаторів з Бельгії попри санкції ЄС, – De Morgen

У 2024 році Росія імпортувала щонайменше 300 тонн підсанкційного триокису стибію з Бельгії вартістю понад 4,5 млн євро через Туреччину, Білорусь та Узбекистан.

Про це повідомляє бельгійське видання De Morgen з посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України (РЕБ).

Триокис стибію використовується у виробництві детонаторів боєприпасів та для обробки тканин, що робить їх невидимими для тепловізорів.

За даними російської митниці, загалом у 2024 році РФ змогла імпортувати понад 1 000 тонн оксидів стибію на суму близько 16 млн євро. Щонайменше 300 тонн із них, вартістю понад 4,5 млн євро, походили з Бельгії.

Постачальником була бельгійська компанія Campine NV, а найбільшим отримувачем – російська "ВітаХім", яка має прямі контракти з виробниками боєприпасів і військового спорядження у РФ.

ЄС заборонив експорт триокису стибію до Росії у грудні 2023 року серед інших металевих оксидів, що можуть зміцнити промисловість агресора.

Водночас у бельгійській Campine стверджували, що дотримувалися санкцій і після 2023 року не здійснювали прямих поставок до Росії.

Утім, після запиту журналістів De Morgen компанія Campine провела внутрішню перевірку і виявила, що у травні 2024 року узбецька фірма Market Data Group, що належить громадянину Росії, замовила в Campine 80 тонн триокису стибію. У пов’язаному з цим замовленням листуванні згадувалася російська "ВітаХім". Замовлення було оформлене через дистриб’ютора.

У липні 2024 року, коли у Campine зʼявилися власні підозри щодо непрямого перепродажу, компанія почала вимагати від клієнтів надати письмову обіцянку не експортувати продукцію до Росії та Білорусі, а також повідомляти Campine про будь-які випадки перепродажу. Для окремих замовлень також почали уточнювати кінцевого отримувача.

"Після відправлення цього листа ми окремо запитували деяких дистриб’юторів щодо конкретних замовлень, чи не є Росія кінцевим пунктом призначення. У другій половині 2024 року ми також помітили зменшення обсягів продажів певним дистриб’юторам, що може підтверджувати нашу підозру про непрямий перепродаж", – розповів генеральний директор Campine Віллем Де Вос.

Директорка з аналітики, досліджень і розслідувань Ради економічної безпеки Олена Юрченко додала, що організація також передала своє дослідження компетентним органам ЄС та пропонує включити "ВітаХім" до наступного санкційного пакета.

"Ми не хочемо влаштовувати полювання на відьом проти бельгійської компанії, але закликаємо до незалежного розслідування бельгійською владою і просимо митницю уважніше стежити за такими поставками", – зазначила вона.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters з’ясувало, що російський виробник вибухівки в обхід санкцій купив обладнання німецької компанії Siemens через Китай.