"Укрнафта" скасувала закупівлю установок для гідророзриву пласта за 600 мільйонів: економлять гроші

ПАТ "Укрнафта" скасувало тендер на придбання флоту для гідророзриву пласта (ГРП) очікуваною вартістю близько 574 млн грн (без ПДВ).

Закупівлю у системі ProZorro скасували 19 липня ще на етапі прийому тендерних пропозицій через скорочення видатків на здійснення закупівлі, звернуло увагу галузеве видання ExPro.

В компанії пояснили, що рішення про скасування закупівлі ухвалили з огляду на необхідність оптимізації та перегляду витрат. Через складну фінансово-економічну ситуацію та необхідність спрямування коштів на першочергові потреби, придбання флоту ГРП на цьому етапі визнали недоцільним.

Водночас в компанії наголосили, що потреба у придбанні відповідного обладнання залишається актуальною і буде реалізована за наявності необхідного фінансового ресурсу.

Як повідомлялося, на початку червня "Укрнафта" оголосила тендер на закупівлю флоту для проведення операцій гідророзриву пласта (ГРП) очікуваною вартістю 574 млн грн (без ПДВ).

За умовами тендеру, компанія планувала придбати флот ГРП із 4 однонасосних агрегатів на шасі 8х8, змішувальної установки для флоту ГРП, гідратаційної установки, станції контролю, блоку маніфольда, установки для підігріву та фільтрації води, а також установки для подачі пропанту.

Нагадаємо, наприкінці травня "Укрнафта" оголосила про початок пошуково-розвідувальних робіт на потенційно нафтогазоносній ділянці "Олеська" у Львівській та Івано-Франківській областях. В компанії зауважували, що на Олеській площі очікується відкриття як традиційних покладів нафти та газу, так і нетрадиційних (сланцевий газ, газ щільних колекторів).

Нагадаємо, раніше ділянку Олеська планувала розробляти американська компанія Chevron.

У 2013 році держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеськоій площі.

Проте після початку війни РФ з Україною у 2014 році Chevron вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту освоєння Олеської площі, так і не підписавши операційну угоду. А у липні 2014 року представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.

У травні 2025 року "Укрнафта" стала стороною угоди про розподіл продукції (УРП) на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України", та дочірньої компанії американського нафтового гіганта Chevron.