Фірташ використовує корупційні зв’язки, щоб монополізувати ринок добрив через обмеження імпорту, – ЕП

Після запровадження заборони на імпорт добрив в Україну через морські порти, ціни на них значно зросли, що може бути вигідно єдиному великому українському виробнику – компанії Ostchem олігарха Дмитра Фірташа.

Про це пише "Економічна правда" із посиланням на джерела на ринку.

Так, з 18 липня імпортерам заборонили ввозити до українських морських портів речовини на основі аміаку. Тобто під заборону потрапили всі мінеральні добрива. Заборону ініціювали Військово-морські сили (ВМС), які пояснили таке рішення підвищеною небезпекою через загрозу вибуху аміачної селітри, зважаючи на російські удари по портах.

В Адміністрації морських портів (АМП) пояснили, що з цієї ж причини раніше до портів "Великої Одеси" заборонили заходити танкерам за пальним. Але пальне дозволили розвантажувати в українських портах на Дунаї.

Щодо добрив вимоги виявилися більш жорсткими: їх заборонено відвантажувати в Одеській області загалом. Хоча, окрім селітри (нітратної форми азоту), значна частина добрив припадає на інші азотні добрива, які не є вибухонебезпечними, стверджують учасники ринку.

Тепер імпортери змушені розвантажувати вантажі з добривами для України у румунському порту Галац, що значно збільшує час доставки товару. Через це ціна на імпортні добрива зросте на 50-80 євро за тонну, розповів виданню один з учасників ринку.

Водночас виграє від заборони імпорту добрив найбільший український виробник – холдинг Ostchem, який належить Group DF олігарха Дмитра Фірташа. При цьому джерела ЕП стверджують, що Фірташ може мати вплив на ухвалення рішень про заборону імпорту.

За даними учасників ринку, представники влади провели дві наради з приводу заборони на перевалку добрив. За словами одного із співрозмовників видання, Військово-морські сили ЗСУ готові погодитись на компроміс і дозволити імпорт добрив через українські порти на Дунаї за умови дотримання низки безпекових вимог. Але проти цього виступила Одеська ОВА під керівництвом Олега Кіпера.

Інший співрозмовник видання стверджує, що імпортери мають інформацію про вплив на голову Одеської ОВА Кіпера українського виробника добрив Group DF Фірташа. Він зауважив, що підприємства олігарха продовжують виробляти вибухонебезпечні добрива, зокрема аміачну селітру, навіть попри загрозу обстрілів.

Як заборона на імпорт позначається на цінах на добрива?

Основний фінансовий тягар у підсумку лягає не на плечі аграріїв: за останні два місяці вартість тонни селітри зросла з 21 тис. грн до 25-27 тис. грн, карбаміду – з 24 тис. грн до 28 тис. грн за тонну. У серпні почався високий сезон, який супроводжується підвищеним попитом на добрива і ціни, найімовірніше, продовжать зростати, а на ринку може виникнути дефіцит.

У 2024 році заводи Ostchem виробили 1,8 млн тонн добрив – 51,4% від річного споживання українських аграріїв. За даними джерел видання, у 2025 році Group DF зупинила постачання всіх добрив якраз на початку сезону сівби і підняла ціну до $100 за тонну.