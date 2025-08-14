Фіктивний експорт: В порту Чорноморська знайшли контейнер із сигаретами Marvel без акцизних марок, – журналіст. ФОТО

В морському порту Чорноморськ виявили контейнер із сигаретами під брендом Marvel без акцизних марок, найімовірніше, продукцію планували оформити з використанням схеми "фіктивного експорту" нібито до Туреччини, а насправді – контрабандою доправити до ЄС.

На це звернув увагу журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну.

За його даними, 8 серпня в порту Чорноморська було виявлено переміщення контейнера з тютюновими виробами (сигаретами Marvel), його відправником вказане ТОВ "Національний виробник". Бенефіціаром цієї компанії вказаний Григорій Козловський – відомий львівський бізнесмен, який був співвласником "Львівської тютюнової фабрики".

Отримувачем вантажу вказали компанію-оператора магазинів безмитної торгівлі LLC Adem. Kaner ve Kardesi (DFS) LTD, зареєстровану на території підконтрольної Туреччині невизнаної "Турецької Республіки Північного Кіпру".

Однак, як зауважив Плінський, найімовірніше йдеться про фіктивний експорт, адже маркування пачок сигарет Marvel, виявлених у контейнері, не відповідає вимогам національного законодавства Туреччини для обігу на внутрішньому ринку.

"Це черговий контейнер Козловського, який планували відправити в Туреччину лише документально, фактично ж вивантаживши його на внутрішній ринок із подальшим переміщенням контрабандою в ЄС", – припустив журналіст.

Він звернув увагу, що маркування виявлених сигарет також не відповідає нормам національного законодавства України (відсутні марки акцизного податку, а також надписи державною мовою).

"З урахуванням вищезазначеного дана тютюнова продукція може вважатися незаконно виготовленою, незаконно транспортованою територією України та незаконно переміщеною через митний кордон України, і підпадає під дію статей 204 та 201-4 ККУ", – зазначив Плінський.

Він додав, що компанія-отримувач вантажу є оператором магазинів безмитної торгівлі, а з жовтня 2023 року в Україні діє заборона на виробництво та реалізацію тютюнових виробів для таких магазинів.

"Ситуація з цим контейнером – один в один як у кейсі "сирійського Compliment" навесні цього року. Це така бізнес-модель Козловського. Виробляти безакцизні сигарети, документально їх експортувати до третіх країн по факту згодовуючи їх на чорний внутрішній ринок або до контрабандних тютюнових угрупувань які потім виштовхують це через кордон", – підсумував журналіст.

Він висловив переконання, що з огляду на виявлені порушення, правоохоронці конфіскують виявлений у порту Чорноморська контейнер.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).