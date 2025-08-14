"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг зі Львова в Карпати

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №414/413 зі Львова до курортів Буковель і Ворохта в Карпатах.

Поїзд відправлятиметься зі Львова 21, 22, 24, 28 серпня о 23:29 та прибуватиме до Ворохти о 05:30, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

У зворотньому напрямку поїзд №783/784 Ворохта - Львів відправлятиметься з Ворохти 22, 23, 25, 29 серпня о 06:20, а прибуватиме до Львова о 11:20.

Поїзди курсуватимуть через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

"Цей рейс став можливим завдяки оптимізації обороту рейсу Харківського напрямку: вагони не простоюють, а ефективно працюють, обслуговуючи пасажирів у найзатребуваніших сполученнях", – додали в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" також призначила додаткові рейси потягів між Києвом і Львовом.