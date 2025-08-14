Найбільший у Європі LNG-термінал продали за $2 мільярди. Серед нових власників – американці

Найбільший у Європі термінал для приймання скрапленого природного газу Isle of Grain (Grain LNG) продали за 1,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $2 млрд).

Покупцем стала британська газова компанія Centrica, яка разом з американською інвестиційною фірмою Energy Capital Partners викупила термінал в оператора енергосистеми Великої Британії National Grid, передає Liga.net.

Американська Energy Capital Partners входить до складу Bridgepoint Group і є одним із найбільших приватних власників інфраструктури природного газу в США.

Термінал Grain LNG має потужність 15 млн тонн газу на рік і покриває до 20% газових потреб Великої Британії.

"Це стратегічний актив, який підтримуватиме енергетичну безпеку Великої Британії впродовж багатьох десятиліть", – пояснив інтерес до терміналу генеральний директор Centrica Кріс О'Ші.

Наразі 100% потужностей терміналу вже законтрактовано до 2029 року, понад 70% – до 2038 року і понад 50% – до 2045 року.

Centrica повідомила, що угода відкриває перспективи для подальшого розвитку об'єкта, такі як потенційне будівництво теплоелектростанції, бункеровки, а також створення інфраструктури для імпорту водню та аміаку – ключових компонентів енергетичного переходу.

У 2026 році у світі очікується початок буму пропозиції на ринку зрідженого газу. Завдяки запуску нових проєктів у США, Канаді та Катарі очікується зростання пропозиції LNG на 7%, або 40 млрд кубометрів.