Євросоюз скасував санкції проти трьох японських LNG-танкерів, що працювали на Росію, – Reuters

Європейський Союз скасував санкції проти трьох танкерів під управлінням японської компанії Mitsui O.S.K. Lines, які допомагали транспортувати зріджений природний газ з російського проєкту "Ямал СПГ".

У Єврокомісії пояснили, що японська компанія надала "тверді зобов’язання" більше не працювати з російськими проектами Yamal LNG та Arctic LNG 2, для обсліговуванян яких їх збудували, повідомляє Reuters.

Тому у межах 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії санкції проти цих танкерів скасували.

При цьому Брюссель наголосив, що механізм "видалення за умови зобов’язань" демонструє гнучкість санкційної політики, оскільки обмеження можуть бути зняті, якщо власник доведе відмову від подальшої співпраці з РФ.

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Як повідомлялося, що японські LNG-танкери North Moon, North Ocean та North Light, якими керує Mitsui OSK Lines, опинилися у переліку із майже 200 танкерів "тіньового флоту", що увійшли до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії, затвердженого у травні.

Компанія Mitsui OSK Lines підтвердила, що три судна перебувають під її управлінням, і пообіцяла співпрацювати з урядами ЄС та Японії для дотримання санкцій.

Після заборони на перевалку російського СПГ у європейських портах, японські танкери, які вивозили газ "Ямал СПГ", почали завантажувати скраплений газ у Мурманську і доставляти його до Китаю та Тайваню, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.