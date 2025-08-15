США внесли до "чорного списку" нову криптобіржу росіян за допомогу в обході санкцій

США внесли до санкційного списку (SDN List) компанію А7, створену за участю російського банку ПСБ (раніше мав назву "Промсвязьбанк"), яка займалася організацією міжнародних розрахунків в обхід запроваджених проти Росії санкцій.

Під американські санкції також потрапили російські компанії "А7 агент" та "А71", криптовалютна біржа Grinex, дві платформи – Exved і INDEFI Smartbank, компанії Garantex Europe (естонська юридична особа криптобіржі Garantex), а також узбекистанська Old Vector, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування в області санкцій).

За даними Мінфіну США, криптобіржа Grinex була створена співробітниками російської біржі Garantex (перебуває під американським санкціями з 2022 року). Вона використовувала схему за участю Old Vector, А7 і пов'язаних з нею компаній для ухилення від запроваджених проти Росії санкцій.

Крім того, до санкційного списку також внесли співзасновника Garantex Сергія Менделєєва, який також контролює Exved і INDEFI Smartbank.

Частка ПСБ в А7 становить 49%. Раніше повідомлялося, що партнером ПСБ в цьому проекті був бізнесмен Ілан Шор (він є гендиректором операційної "дочки" А7 - компанії "А7 Агент"). А7 була створена восени минулого року. Компанія пропонує послуги російським експортерам та імпортерам з проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні А7 була включена до санкційного списку Великої Британії, а в липні потрапила під санкції Євросоюзу.

Як повідомлялося, раніше Міністерство юстиції США оголосило, що 6 березня правоохоронні органи країни разом з Німеччиною і Фінляндією зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex, оскільки вона підозрюється в порушенні санкцій і відмиванні злочинних доходів.

Того ж дня американська компанія Tether заблокувала гаманці Garantex у криптовалюті USDT на суму понад 2,5 млрд руб. (майже $28 млн).

У березні 2024 року агентство Bloomberg повідомляло, що США та Велика Британія перевіряють понад $20 млрд криптовалютних транзакцій, що пройшли через російську криптобіржу Garantex.