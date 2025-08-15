Російським експортерам дозволили не повертати валюту. Раніше в уряді скаржилися на занадто міцний рубль

Зміцнення російського рубля змусило уряд РФ фактично скасувати норму про обов'язкове повернення валютного виторгу із-за кордону і продажу її на внутрішньому ринку для найбільших експортерів.

Відповідну постанову напередодні підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, передає російський Інтерфакс.

В уряді РФ пояснили це рішення зміцненням та стабілізацією курсу рубля, а також відсутністю проблем із валютною ліквідністю.

Вимога про обов'язкове повернення валютного виторгу з'явилася восени 2023 року, коли влада не могла зупинити падіння рубля, а курс долара досяг 100 рублів, зазначає The Moscow Times.

Тоді Володимир Путін підписав указ, яким зобов’язав 43 найбільших експортерів продавати частину валютного виторгу. Спочатку російські експортери мали зараховувати на рахунки у російських банках 80% виторгу у валюті та продавати 90% цих коштів. Проте це створювало проблему, адже в умовах санкцій російським експортерам та імпортерам простіше було проводити обмін валюти за кордоном.

У підсумку великі експортери створили за кордоном аналог тіньової валютної біржі, щоб спростити проведення розрахунків в умовах санкцій, розповідав співзасновник аналітичного центру CASE Дмитро Некрасов.

Втім, згодом норматив продажу валютного виторгу поступово знизили з 80% до 40%. За офіційними даними, останнім часом експортери перевищували цей норматив, продаючи близько 70% валютного виторгу.

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров скаржився, що зміцнення рубля, який зараз офіційно коштує близько 80 руб./$, тисне на російський неенергетичний експорт, оптимальним для експортерів був би курс лише на рівні 100 руб./$.

Зміцнення рубля також критикував голова великого російського держбанку ВТБ Андрій Костін.

"Рівень, до якого зміцнився рубль, шкідливий, треба "відрулювати" до 90+ руб./$", – заявив російський банкір.

За підрахунками Bank of America, від початку року рубль зміцнився щодо долара більш ніж на 40%. Це здешевлює імпорт для російських покупців, проте негативно впливає на надходження до федерального бюджету, передусім – від експорту нафти та газу.

Через зниження цін на російську нафту Urals і зміцнення рубля Мінфін уже погрішив прогноз нафтогазових доходів на 24% у 2025 році – замість 10,94 трлн руб. наразі очікується лише 8,32 трлн руб.