"Укрзалізниця" призначила два нові потяги на захід України. Куди вони курсуватимуть?

"Укрзалізниця" призначила два нові поїзди, які курсуватимуть з Кременчука та Кропивницького до Чопа та Ясіня.

Наразі регулярне курсування нових потягів заплановане на вересень, повідомляють у пресслужбі залізничної компанії.

Зокрема, потяг №260/259 Чоп – Кременчук курсуватиме:

  • з Чопа з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах, він відправлятиметься з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука – о 13:33;
  • з Кременчука – з 3 вересня по середах, суботах та неділях, потяг відправлятиметься з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа – о 12:45.

Потяг №258/257 Ясіня – Кропивницький курсуватиме за таким графіком:

  • з Ясіні – з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах, відправлення – о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;
  • з Кропивницького – з 3 вересня по середах, суботах та неділях, відправлення – о 14:38, прибуття до Ясіні – о 13:18.

"Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи: склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", – зауважили в "Укрзалізниці".

Читайте також: "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг із Києва до Одеси на кінець серпня

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" також призначила додаткові рейси потягів між Києвом і Львовом.

Автор: 

Карпати (67) потяг (1330) Укрзалізниця (4886) Чоп (13) Закарпатська область (292) Ужгородський район (3)
два нещадных поезда не решат глобальную проблему дефицита билетов. Нужно эту проблему решать системно
16.08.2025 12:43 Відповісти

