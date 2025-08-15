"Укрзалізниця" призначила два нові потяги на захід України. Куди вони курсуватимуть?

"Укрзалізниця" призначила два нові поїзди, які курсуватимуть з Кременчука та Кропивницького до Чопа та Ясіня.

Наразі регулярне курсування нових потягів заплановане на вересень, повідомляють у пресслужбі залізничної компанії.

Зокрема, потяг №260/259 Чоп – Кременчук курсуватиме:

з Чопа з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах, він відправлятиметься з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука – о 13:33;

з Кременчука – з 3 вересня по середах, суботах та неділях, потяг відправлятиметься з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа – о 12:45.

Потяг №258/257 Ясіня – Кропивницький курсуватиме за таким графіком:

з Ясіні – з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах, відправлення – о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;

з Кропивницького – з 3 вересня по середах, суботах та неділях, відправлення – о 14:38, прибуття до Ясіні – о 13:18.

"Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи: склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", – зауважили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" також призначила додаткові рейси потягів між Києвом і Львовом.