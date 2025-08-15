Кабмін підвищив оплату суспільно корисних робіт на прифронтових територіях до 16 000 гривень

Кабінет Міністрів збільшив винагороду для осіб, залучених до суспільно корисних робіт у прифронтових регіонах, відразу на 33% – до 16 000 гривень, що відповідає рівню двох мінімальних зарплат.

На інших територіях умови залучення та оплата залишаються без змін, повідомляє Державна служба зайнятості.

Зазначається, що такі роботи організовують за запитом військових адміністрацій у період воєнного стану. Вони спрямовані на відновлення інфраструктури, підтримку місцевих жителів, допомогу ЗСУ та підвищення стійкості громад. Участь в таких роботах добровільна.

За даними Держслужби зайнятості, нині суспільно корисні роботи організовано в 19 регіонах.

Як повідомлялося, Кабмін також дозволив у прифронтових регіонах залучати осіб пенсійного віку до 70 років до програми виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, яку влада називає проєктом "Армія відновлення".