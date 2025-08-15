БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
471 3

Україна та Катар перезапустять першу угоду про концесію морського порту

порт,ольвія

Міністерство розвитку громад та територій України, ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та катарська QTerminals уклали Меморандум про співпрацю щодо перезапуску концесійного проєкту в спеціалізованому порту "Ольвія" (Миколаївська область).

Документ підтверджує намір сторін відновити роботу порту після паузи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ, повідомляє пресслужба Мінрегіонрозвитку.

Як повідомлялось, майно порту "Ольвія" 1 грудня 2021 року було передано в концесію на 35 років катарській QTerminals Olvia. Інвестиції компанії оцінювали в 3,4 млрд грн. Коштом компанії також планувалося будівництво нового тунелю під залізницею в Корабельному районі в Миколаєві. Інвестиції оцінювали у 80 млн грн, однак виконання проєкту було призупинене через війну.

У Мінрозвитку зауважили, що з жовтня 2025 року набирає чинності Закон "Про публічно-приватне партнерство", який дозволяє коригувати умови концесій у випадку форс-мажору. Це відкриває можливість тимчасово призупиняти дію договорів, переглядати фінансові параметри та врегульовувати соціальні питання персоналу.

"Концесійні договори є ефективним інструментом, що дозволяє залучати інвестиції та забезпечувати відновлення і розвиток інфраструктури України. Ми розглядаємо можливість підписання меморандумів між портами щодо встановлення статусів портів-побратимів, що відкриє нові горизонти для співпраці, дозволить обмінюватися досвідом та спільно розвивати морську логістику", наголошує перша заступниця міністра Альона Шкрум.

Читайте також: Найбільші українські аеропорти можуть віддати приватним компаніям ще до кінця війни, – Мінрозвитку

Як повідомлялося, морський порт "Ольвія" було передано в концесію дочірній компанії катарської QTerminals наприкінці 2021 року, це перший концесійний проект в портовій галузі України.

Автор: 

Катар (144) концесія (185) порт (1415) Україна (12) Ольвія (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Катар, одна з країн, ЯКА ДОСІ ПРАЦЮЄ З РАШЕЮ
А якщо під маскою катарських фірм , що зайдуть в Україну, працюють кацапи?
показати весь коментар
15.08.2025 13:59 Відповісти
пишет человек из Словакии ) потужно
показати весь коментар
15.08.2025 14:10 Відповісти
Як цей порт може функціонувати, якщо на Кінбурнській косі кацапи?
показати весь коментар
15.08.2025 14:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 