Україна та Катар перезапустять першу угоду про концесію морського порту

Міністерство розвитку громад та територій України, ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та катарська QTerminals уклали Меморандум про співпрацю щодо перезапуску концесійного проєкту в спеціалізованому порту "Ольвія" (Миколаївська область).

Документ підтверджує намір сторін відновити роботу порту після паузи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ, повідомляє пресслужба Мінрегіонрозвитку.

Як повідомлялось, майно порту "Ольвія" 1 грудня 2021 року було передано в концесію на 35 років катарській QTerminals Olvia. Інвестиції компанії оцінювали в 3,4 млрд грн. Коштом компанії також планувалося будівництво нового тунелю під залізницею в Корабельному районі в Миколаєві. Інвестиції оцінювали у 80 млн грн, однак виконання проєкту було призупинене через війну.

У Мінрозвитку зауважили, що з жовтня 2025 року набирає чинності Закон "Про публічно-приватне партнерство", який дозволяє коригувати умови концесій у випадку форс-мажору. Це відкриває можливість тимчасово призупиняти дію договорів, переглядати фінансові параметри та врегульовувати соціальні питання персоналу.

"Концесійні договори є ефективним інструментом, що дозволяє залучати інвестиції та забезпечувати відновлення і розвиток інфраструктури України. Ми розглядаємо можливість підписання меморандумів між портами щодо встановлення статусів портів-побратимів, що відкриє нові горизонти для співпраці, дозволить обмінюватися досвідом та спільно розвивати морську логістику", – наголошує перша заступниця міністра Альона Шкрум.

Читайте також: Найбільші українські аеропорти можуть віддати приватним компаніям ще до кінця війни, – Мінрозвитку

Як повідомлялося, морський порт "Ольвія" було передано в концесію дочірній компанії катарської QTerminals наприкінці 2021 року, це перший концесійний проект в портовій галузі України.