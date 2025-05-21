Найбільші українські аеропорти можуть віддати приватним компаніям ще до кінця війни, – Мінрозвитку

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підготували експертну команду і план проведення комплексного дослідження можливих моделей залучення приватного сектору до управління та утримання українських аеропортів.

Дослідження ініційоване за запитом Мінрозвитку, який воно направило ЄБРР та IFC у 2024 році, а його результати очікуються вже в серпні цього року, повідомляє пресслужба міністерства.

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій Марини Денисюк, це дослідження дозволить визначити оптимальні шляхи залучення приватних інвесторів до управління українськими аеропортами. Вона припустила, що це можливо вже до завершення війни.

"Ми постійно наголошуємо, що розглядаємо приватний сектор, як одного з головних учасників у процесах відбудови... Також залучення приватних інвестицій суттєво зменшить навантаження на держбюджет під час війни, що безумовно є позитивним фактором", – сказала Денисюк під час зустрічі з представниками ЄБРР та IFC.

Ініційоване за запитом Мінрозвитку дослідження має виявити шляхи залучення приватних інвестицій для того, щоб у майбутньому стало можливим:

зменшення потреби у прямому бюджетному фінансуванні аеропортів;

збереження інфраструктури аеропортів в експлуатаційному стані;

забезпечення готовності аеропортів до швидкого перезапуску авіасполучення після війни.

Дослідження буде проведене на основі аеропортів "Бориспіль", "Одеса" та "Львів" та інших, уточнили у міністерстві.

Спільно з ЄБРР було погоджено технічне завдання дослідження, яке передбачало техніко-економічну, фінансову та інституційну оцінку стану аеропортів, розробку моделей залучення приватних операторів та проведення ринкових консультацій з провідними операторами аеропортів. ЄБРР відібрав технічного консультанта, а IFC залучили юридичного консультанта.

Читайте також: Найбільші лоукост-авіакомпанії Європи оновили свої плани з відновлення польотів в Україну

Як повідомлялося, наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Перед тим Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Пізніше заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що авіасполучення в Україні може відновитися до завершення бойових дій, проте все буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.