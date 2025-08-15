БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"ПриватБанк" та НБУ розроблять гайд з безбар’єрності для банків. Для чого це потрібно?

"ПриватБанк" та Національний банк України за участі громадської організації "Безбарʼєрність", низки найбільших банків та міжнародної платіжної компанії VISA створять гайд "Безбарʼєрність у сфері фінансових послуг: практичний порадник".

Про це заступниця голови правління "ПриватБанку" Лариса Чернишова розповіла під час форуму "Моя безбарʼєрність: невигадані історії" за участі першої леді Олени Зеленської, повідомляється на сайті фінустанови.

Вона пояснила, що гайд "Безбарʼєрність у сфері фінансових послуг" має стати практичним інструментом, який міститиме рекомендації щодо того, як банки можуть впроваджувати безбар’єрні рішення: від доступності відділень до навчання працівників безбар’єрній мові та взаємодії.

Загалом гайд складатиметься з кількох ключових розділів: фізична, інформаційна, цифрова доступність та поради щодо розвʼязання найпоширеніших проблемних кейсів.

"Ми прагнемо, аби гайд став настільною книгою усіх банків. Адже у ньому зібрані найкращі практики, які вже роками випробовує на практиці як "ПриватБанк", так і інші гравці ринку. Наприклад, саме "ПриватБанк" став першою фінансовою установою, де працівники виступили з ініціативою навчитися жестової мови, щоб надавати фінансові послуги нечуючим клієнтам. Так зародився Сервіс відеоконсультацій жестовою мовою", – розповіла Лариса Чернишова.

У "ПриватБанку" додали, що ця функція вже доступна у додатку Privat24, Privat24 для бізнесу, а з весни цього року – у всіх відділеннях банку. Крім того, наразі банк реалізує новий проєкт із працевлаштування нечуючих співробітників до контакт-центру.

"З кожним наступним кроком ми розуміємо, що можемо робити все більше і більше для того, аби покращити клієнтський досвід. І таке обʼєднання із партнерами допомагає вийти на новий рівень у питанні впровадження безбарʼєрності. Тож я сподіваюся, що цей гайд стане цінним інструментом для наших колег із банківського сектору", – додала заступниця голови правління "ПриватБанку".

Як повідомлялося, у першому півріччі 2025 року державний "ПриватБанк" відкрив 27 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України, а також виділив 97,3 млн гривень власних коштів на благодійні та соціальні проєкти.

