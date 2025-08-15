"Маркетплейс дронів": Військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники

Індустрія дронів

Військові підрозділи отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Міноборони.

"Додавання саме цього типу БпЛА було зумовлено високою потребою на фронті та безпосередньо запитами від військових", – пояснили в АОЗ.

"Бомбери" – тип безпілотного літального апарата, призначений для ураження цілей за допомогою скидання вибухових боєприпасів або ударних елементів. Він обладнаний системою наведення та механізмом скидання, що дозволяє точно атакувати позиції противника, техніку чи укріплення, зберігаючи при цьому безпеку оператора, який керує апаратом дистанційно.

У повідомленні зазначається, що бойові бригади на Донецькому напрямку вже отримали такі БпЛА.

"Це перші поставки цього типу дронів саме через ІТ-систему – термін доставки на фронт від моменту замовлення склав 13 днів", – уточнили у пресслужбі держпідприємства.

В АОЗ додали, що наразі у маркетплейсі доступні 138 типів дронів від 15 виробників: наразі це FPV-дрони та дрони-бомбардувальники. При цьому військові можуть самостійно обирати потрібні їм засоби з цього переліку.

Як повідомлялося, раніше у системі забезпечення Збройних сил України DOT-Chain Defence, яка дозволяє військовим підрозділам самостійно замовляти необхідні моделі дронів під свої задачі, виконали перше замовлення на постачання FPV-дронів.

Завдяки використанню принципу "маркетплейсу" строки постачання озброєнь вдалося скоротити з кількох місяців до тижня.