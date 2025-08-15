Рада НБУ розгляне звільнення Рожкової з посади першої заступниці голови Нацбанку

Рада Нацбанку у другій половині дня п’ятниці розгляне подання про звільнення першої заступниці голови правління Національного банку Катерини Рожкової, семирічний термін повноважень якої сплив 15 червня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела.

Імовірним наступником Рожкової на посаді першого заступника голови НБУ співрозмовники агентства називають Сергія Ніколайчука – чинного заступника голови НБУ з липня 2021 року, який до цього очолював департамент монетарної політики та працював у Мінекономіки

Катерина Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, з яких 12 років – на керівних посадах: вона була заступницею голови правління "Ерсте Банку", "Фінбанку" та "Платинум Банку". Вперше в НБУ працювала у 2008-2009 роках, очолюючи департамент безвиїзного банківського нагляду. Повернулася на роботу в НБУ у червні 2015 року і до січня 2016 року очолювала департаменту банківського нагляду. Після цього вона стала членом правління та заступницею голови НБУ, а потім – першою заступницею голови.

Нагадаємо, призначення та звільнення першого заступника і заступників голови НБУ ухвалює Рада НБУ за поданням голови Нацбанку.

Як повідомлялося, у березні 2024 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб про стягнення 1,48 млрд грн з представників колишнього менеджменту ліквідованого "Платинум Банку". Зокрема, з колишньої виконувачки обов’язків голови правління банку Катерини Рожкової, яка зараз обіймає посаду першої заступниці голови НБУ.