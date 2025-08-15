БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада НБУ призначила нового першого заступника голови Нацбанку. Рожкова йде з посади (оновлено)

Рада Національного банку України (НБУ) призначила першим заступником голови правління Нацбанку Сергія Ніколайчука.

Таке рішення Рада НБУ ухвалила на засіданні 15 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

На цій посаді Сергій Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово – "Монетарна стабільність".

Сергій Ніколайчук з липня 2021 року обіймає посаду заступника голови НБУ, куратора блоку "Монетарна стабільність". Із 2004 до 2019 року він працював у Нацбанку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу. З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра економіки, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Водночас Рада НБУ звільнила Катерину Рожкову з посади першої заступниці голови НБУ в зв’язку із закінченням строку повноважень.

Катерина Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, з яких 12 років – на керівних посадах: вона була заступницею голови правління "Ерсте Банку", "Фінбанку" та "Платинум Банку". Вперше в НБУ працювала у 2008-2009 роках, очолюючи департамент безвиїзного банківського нагляду. Повернулася на роботу в НБУ у червні 2015 року і до січня 2016 року очолювала департаменту банківського нагляду. Після цього вона стала членом правління та заступницею голови НБУ, а потім – першою заступницею голови.

Читайте також: Нацбанк почав повертати кошти клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс". Вони були заблоковані майже 3 роки

Нагадаємо, призначення та звільнення першого заступника і заступників голови НБУ ухвалює Рада НБУ за поданням голови Нацбанку.

Як повідомлялося, у березні 2024 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб про стягнення 1,48 млрд грн з представників колишнього менеджменту ліквідованого "Платинум Банку". Зокрема, з колишньої виконувачки обов’язків голови правління банку Катерини Рожкової, яка зараз обіймає посаду першої заступниці голови НБУ.

+6
Єдина розумно та професійна людина залишилась. І ту прибирають. Ну що зелібобики. Хоч посміємося. Крись сльози
показати весь коментар
15.08.2025 17:12 Відповісти
+5
Перші три коменти - від зєлєботів, які підспівували "горіла сосна палала" 95-му кварталу
показати весь коментар
15.08.2025 17:55 Відповісти
+3
Я таки був правий
показати весь коментар
15.08.2025 17:56 Відповісти
Лярва
показати весь коментар
15.08.2025 16:24 Відповісти
Конечно ЛЯРВА по вашему суждению, Вот Гонтарева порошка, так да прямо патриот страны которая всрала курс в три раза с 8 до 24, то да. Все забыли как Вас обокрали. Радуйтесь и гнобите того кто Вас так не ободрал.
показати весь коментар
15.08.2025 18:28 Відповісти
Так вона ж і у гонтарєвой замом була.
показати весь коментар
15.08.2025 18:38 Відповісти
Це ще та *****,як вони сидят на таких столах
показати весь коментар
15.08.2025 16:26 Відповісти
потрібно їй штатну посаду змінити,на ту де прізвище на грудять та номер згідно тюремного списку і замість привітання перераховують номери статей ККУ
показати весь коментар
15.08.2025 17:11 Відповісти
Єдина розумно та професійна людина залишилась. І ту прибирають. Ну що зелібобики. Хоч посміємося. Крись сльози
показати весь коментар
15.08.2025 17:12 Відповісти
воровка,співучасниця лондонської тварини гонтарьової
показати весь коментар
15.08.2025 17:54 Відповісти
Я таки був правий
показати весь коментар
15.08.2025 17:56 Відповісти
ті у кого відкриті очі та розум створений думати а не жерти весь срач який йому дають,оцінили той урон який нанесли ці лярви та їх куратора
показати весь коментар
15.08.2025 18:04 Відповісти
Кому нанесли урон? Цій гниді?

показати весь коментар
15.08.2025 18:21 Відповісти
Перші три коменти - від зєлєботів, які підспівували "горіла сосна палала" 95-му кварталу
показати весь коментар
15.08.2025 17:55 Відповісти
Св"яте місце пустим не буває
показати весь коментар
15.08.2025 17:59 Відповісти
Щось розумніше окрім такої банальщини не змогли написати?
показати весь коментар
15.08.2025 18:03 Відповісти
А шо тут мудрувати - кого схочуть того і поставлять
показати весь коментар
15.08.2025 18:06 Відповісти
для нього це важке питання,старий кінь борозди не спортить бо пердіти по новому вже неможе
показати весь коментар
15.08.2025 18:06 Відповісти
А от "нові обличчя" пердіти вміють класно. Це єдине, що вони вміють.
Наперділися за 6 років так, що й продихнути неможливо
показати весь коментар
15.08.2025 18:21 Відповісти
у ОПі вирішили кірюшу шевченка не запрошувати.
показати весь коментар
15.08.2025 18:01 Відповісти
вже запіздно когось запрошувати,таке відчуття що ще трохи і побіжуть всі
показати весь коментар
15.08.2025 18:08 Відповісти
важко тобі. Мабуть не вмієш плавати?
показати весь коментар
15.08.2025 18:23 Відповісти
та вона повинна з тюряги вийти після 10 років відсидки
показати весь коментар
15.08.2025 18:23 Відповісти
За що конкретно?
показати весь коментар
15.08.2025 18:28 Відповісти
За помощь в разграбление Привата, правая рука Гонторевой.
показати весь коментар
15.08.2025 18:50 Відповісти
Дуже неоднозначна та мутна особа. Безліч компромату навіть у відкритих джерелах...Скоро побачимо на фото з Монако...разом з батальйоном клієнтів Монобанку....
показати весь коментар
15.08.2025 18:24 Відповісти
зараз здрисне до своєї шефіні в Англію
показати весь коментар
15.08.2025 18:24 Відповісти

