Рада НБУ призначила нового першого заступника голови Нацбанку. Рожкова йде з посади (оновлено)

Рада Національного банку України (НБУ) призначила першим заступником голови правління Нацбанку Сергія Ніколайчука.

Таке рішення Рада НБУ ухвалила на засіданні 15 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

На цій посаді Сергій Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово – "Монетарна стабільність".

Сергій Ніколайчук з липня 2021 року обіймає посаду заступника голови НБУ, куратора блоку "Монетарна стабільність". Із 2004 до 2019 року він працював у Нацбанку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу. З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра економіки, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Водночас Рада НБУ звільнила Катерину Рожкову з посади першої заступниці голови НБУ в зв’язку із закінченням строку повноважень.

Катерина Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, з яких 12 років – на керівних посадах: вона була заступницею голови правління "Ерсте Банку", "Фінбанку" та "Платинум Банку". Вперше в НБУ працювала у 2008-2009 роках, очолюючи департамент безвиїзного банківського нагляду. Повернулася на роботу в НБУ у червні 2015 року і до січня 2016 року очолювала департаменту банківського нагляду. Після цього вона стала членом правління та заступницею голови НБУ, а потім – першою заступницею голови.

Нагадаємо, призначення та звільнення першого заступника і заступників голови НБУ ухвалює Рада НБУ за поданням голови Нацбанку.

Як повідомлялося, у березні 2024 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб про стягнення 1,48 млрд грн з представників колишнього менеджменту ліквідованого "Платинум Банку". Зокрема, з колишньої виконувачки обов’язків голови правління банку Катерини Рожкової, яка зараз обіймає посаду першої заступниці голови НБУ.