"Укрзалізниця" вперше обере оператора реклами у поїздах через аукціон

"Укрзалізниця" оголосила перший аукціон на організацію послуг із розміщення рекламних матеріалів у рухомому складі філії "Пасажирська компанія".

Аукціон відбудеться в електронній системі "Prozorro.Продажі" 21 серпня, заявки від учасників приймаються до 20 серпня, повідомляє пресслужба компанії.

"Послуга передбачає розміщення реклами в пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах "Інтерсіті", "Інтерсіті+". Лот включає всі можливі види рекламних матеріалів: плакати, наліпки, монітори", – зазначається у повідомленні.

Згідно із тендерною документацією, переможець торгів отримає право на розміщення 11 950 плакатів формату А4, 436 плакатів формату А2, реклами на 588 моніторах і 92 прозорих постерів розміром 35×50 см.

Крім того, передбачена можливість брендування 6573 підголівників, 5000 наліпок над столиком розміром 32×5 см та 1573 наліпок розміром 20×4 см.

Розміщення реклами можливе у вагонах пасажирських потягів (плацкарт, купе, СВ) та потягах "Інтерсіті", "Інтерсіті+". Стартова ціна лоту становить 1,99 млн грн (без ПДВ) на місяць.

Як повідомлялося, у 2024 році дохід "Укрзалізниці" зріс на 11% – до 104,1 млрд грн. Однак минулого року компанія отримала 2,75 млрд грн збитку порівняно з 4,9 млрд грн прибутку в 2023 році.