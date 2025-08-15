"Укрзалізниця" готова продати або здати в оренду частину вагоноремонтних заводів

"Укрзалізниця" розглядає можливість продажу, передачі в оренду або залучення приватних партнерів для частини вагоноремонтних потужностей.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів на зустрічі з бізнесом, міжнародними фінансовими інституціями та експертами, передає Інтерфакс-Україна.

Він зауважив, що вагоноремонтна галузь наразі збиткова, тому потрібно знайти швидкі та ефективні рішення, щоб повернути їй прибутковість.

За даними "Укрзалізниці", обсяги вантажних перевезень в Україні впали зі 180 млрд т/км у 2021 році до 113 млрд т/км у 2024 році, а перевезення вагонами компанії – з 1206 тис. до 727 тис., а цього року очікується зменшення цих показників відповідно до 106 млрд т/км та 481 тис. Водночас обсяги ремонтів вагонів зменшились з 31,75 тис. у 2021 році (з них вагони "Укрзалізниці" – 20,15 тис.) до 24,23 тис. у 2024 році (12,48 тис.), а цього року очікується подальше скорочення до 14,04 тис. (3,96 тис.). Через зменшення завантаження кількість прибуткових вагоноремонтних підрозділів (25 депо та чотири заводи), знизилась у два рази – до восьми. Очікується, що сумарні збитки вагоноремонтного напряму можуть сягнути 600 млн грн, зазначають в "Укрзалізниці".

Член правління "Укрзалізниці", керівник напрямку "Ремонт і виробництво" Євген Шрамко зауважив, що протягом наступного десятиліття понад 50% наявного вагонного парку державної компанії буде виведено з експлуатації, а прогнози щодо приватного сектора подібні – близько 44%.

Відтак, до 2030 року вибуття парку "Укрзалізниці", який налічує 80,4 тис. вагонів, може скласти 38%, а парку з 79,8 тис. приватних вагонів – 19%.

Як зауважили у компанії під час зустрічі, цього року, як очікується, буде побудовано в два рази менше нових вагонів порівняно з 2024 роком, коли цей показник склав 2,72 тис.

Водночас учасники зустрічі наголосили на необхідності правового врегулювання пропозицій "Укрзалізниці". Зокрема учасники акцентували, що зміни у сфері державного майна мають базуватись на чіткій нормативно-правовій базі, щоб уникнути юридичних ризиків і надмірного втручання з боку правоохоронних органів.

Як повідомлялося, у 2024 році дохід "Укрзалізниці" зріс на 11% – до 104,1 млрд грн. Однак минулого року компанія отримала 2,75 млрд грн збитку порівняно з 4,9 млрд грн прибутку в 2023 році.