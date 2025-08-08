"Укрзалізниця" витратить майже 70 мільйонів на радників після невдалих переговорів про реструктуризацію боргу

"Укрзалізниця" оголосила через Prozorro тендер на залучення міжнародного юридичного радника для складної реструктуризації зовнішніх зобов’язань.

Йдеться про заборгованість, що перевищує $1 млрд, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

Компанія прагне узгодити збалансовані умови погашення, щоб зберегти підтримку міжнародних фінпартнерів, стабільно забезпечувати вантажні й пасажирські перевезення та уникнути ризику дефолту. Обсяг боргу наразі становить близько 15% активів товариства.

Необхідність найняти зовнішніх радників "Укрзалізниця" пояснює тим, що внутрішні юристи й локальні фірми без партнерів не можуть повноцінно супроводжувати процес реструктуризації, оскільки позики оформлені за нормами іноземного права (передусім Англії та Уельсу, а також США). Тому відбір проводитиметься серед топових міжнародних практик у сегментах ринків боргового капіталу та реструктуризацій.

За даними у Prozorro, очікувана вартість закупівлі становить 67,5 млн грн. Оплата здійснюватиметься лише за фактично надані послуги, із вбудованою залежністю винагороди від успішності угоди, уточнили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.

Кредитори не погодилися на цю пропозицію, тому на початку січня цього року "Укрзалізниця" ухвалила рішення здійснити платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн.

Згідно повідомлення компанії, 19 червня на дзвінку з інвесторами "Укрзалізниця" заявила про намір сплатити купонні платежі 9 та 15 липня за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно.

Водночас "Укрзалізниця" вимагає підвищення державних регульованих тарифів на перевезення вантажів, пояснюючи це нестачею коштів.