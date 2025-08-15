Влада села на Харківщині витратить 135 мільйонів на будівництво укриття для ліцею за 20 кілометрів від лінії фронту

Циркунівська сільська рада у Харківській області 8 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ "Форумбуд" будівництво укриття ліцею за 135,69 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Відомо, що під час окупації села у будівлі ліцею жили російські військові. Після обстрілів будівля залишилася без вікон і даху, її планували відновити до кінця 2024 року, але договір розірвали через відсутність фінансування.

За новою угодою, на території ліцею до кінця 2026 року мають звести укриття на 450 осіб. За даними "Deepstate" село Циркуни знаходиться за 20 км від лінії бойового зіткнення та за 25 км від українсько-російського кордону.

Роботи профінансують з місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна та включає 11,44 млн грн на додаткові витрати через інфляцію.

При цьому ціни принаймні частини будматеріалів у кошторисі будівництва завищені.

Наприклад, гарячекатану арматурну сталь А500С діаметром 12-22 мм замовили по однаковій ціні 45 360 грн за тонну. Компанія "Iron Word" пропонує таку арматуру діаметром 12-20 мм по 34 160 грн, "Булат-Метал" продає її по 33 800 - 39 615 грн за тонну. Тобто, ринкові ціни на 13-25% дешевші.

Готовий кладковий цементний розчин М150 врахували к кошторисі по 4 260 грн за кубометр. Харківська компанія "Бетон Плюс" продає його по 3 372 грн, що на 21% дешевше.

Суміш Baumit Solido Е225 замовили по 15 грн/кг, а "Епіцентр" продає її по 8,50 грн/кг, що на 43% дешевше.

Шиповидну мембрану "Ізоліт Profi 0,5" врахували по 138 грн/кв. м. Магазин "Masmart" пропонує таку мембрану по 73 грн, а "Mizol" продає її по 79 грн за квадратний метр. Це майже вдвічі дешевше.

Ймовірна переплата на цих позиціях може складати більше 2,62 млн грн.

Інші вагомі позиції кошторису вказані без детальних характеристик, що унеможливлює порівняння цін з ринковими.

Харківська фірма "Форумбуд" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався. Вона зареєстрована у 2022 році та належить Олені Гадяцькій. Вона також володіє компанією "Харків Девелопмент" разом із Олегом Платоновим з Харкова.

З 2023 року "Форумбуд" отримала підрядів на суму 147,78 млн грн виключно від нинішнього замовника.