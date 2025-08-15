БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
184 0

Українці збільшили сплати податку на доходи на 60 мільярдів від початку року. Які регіони серед лідерів?

Українці збільшили сплати податку на доходи на 60 мільярдів

Протягом січня - липня 2025 року платники сплатили 346,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 20% або на 59 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПСУ).

З-поміж регіонів найбільше ПДФО сплатили платники:

  • у Києві – 82,7 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області – 34 млрд грн;
  • у Львівській області – 23,5 млрд грн;
  • у Київській області – 20,6 млрд гривень.

Читайте також: Податкова служба оновила перелік галузей, які сплачують найбільше податків

Як повідомлялося, за даними ДПСУ, за підсумками січня-липня цього року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Причиною такого зростання є підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору з 1,5% до 5%.

Автор: 

держбюджет (1641) податкова (352) Державна податкова служба (422) Податок на доходи фізосіб (28)
