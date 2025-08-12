БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Податкова служба оновила перелік галузей, які сплачують найбільше податків

Які галузі економіки сплачують найбільше податків

Переробна промисловість та торгівля за рік збільшили сплату податків майже на третину, разом вони забезпечили майже 34 % усіх надходжень до зведеного бюджету країни у січні-липні 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України.

Так, за сім місяців цього року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на суб'єктм господарювання в таких галузях:

  • переробна промисловість – 17,2%;
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,6%;
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 11,8%;
  • фiнансова та страхова дiяльнiсть – 10,3%.

Найбільше зростання сплати податків за вказаний період порівняно з аналогічним періодом 2024 року фіксується у таких галузях:

  • переробка – на 36,4% (+52,8 млрд грн);
  • торгівля та ремонт транспорту – на 29,7% (+45,4 млрд грн);
  • держуправління та оборона – на 29,5 % (+32,1 млрд грн);
  • енергопостачання – на 35,3 % (+18,7 млрд грн).

Як повідомлялося, після підвищення податків, за підсумками січня-липня цього року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Автор: 

дивно що такі ще залишилися
12.08.2025 18:45 Відповісти

