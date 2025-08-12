Податкова служба оновила перелік галузей, які сплачують найбільше податків

Переробна промисловість та торгівля за рік збільшили сплату податків майже на третину, разом вони забезпечили майже 34 % усіх надходжень до зведеного бюджету країни у січні-липні 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України.

Так, за сім місяців цього року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на суб'єктм господарювання в таких галузях:

переробна промисловість – 17,2%;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,6%;

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 11,8%;

фiнансова та страхова дiяльнiсть – 10,3%.

Читайте також: У Раді готують податкові пільги в обмін на інвестиції у розвиток переробки. Як це працюватиме?

Найбільше зростання сплати податків за вказаний період порівняно з аналогічним періодом 2024 року фіксується у таких галузях:

переробка – на 36,4% (+52,8 млрд грн);

торгівля та ремонт транспорту – на 29,7% (+45,4 млрд грн);

держуправління та оборона – на 29,5 % (+32,1 млрд грн);

енергопостачання – на 35,3 % (+18,7 млрд грн).

Як повідомлялося, після підвищення податків, за підсумками січня-липня цього року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року.