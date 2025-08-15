Prozorro отримало нового керівника. Що про нього відомо?

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства призначило новим тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора держпідприємства "Прозорро" Ярослава Любченка.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа вже представив нового керівника колективу "Прозорро", повідомляє пресслужба міністерства.

Серед ключових завдань нового керівництва ДП "Прозорро" у Мінекономіки вказують:

️розвиток електронного інструментарію та ШІ у системі Prozorro;

️подальшу синхронізацію Prozorro з державними реєстрами та системами;

️удосконалення функціоналу державного маркетплейса Prozorro Market.

Згідно із повідомленням, Ярослав Любченко раніше працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції, де займався формуванням політики доброчесності у сфері безпеки та оборони, а також стратегічним аналізом корупційних ризиків. Любченко також недовгий час очолював НАЗК у 2024 році після звільнення Олександра Новікова з посади голови Нацагентства. Він також представляв НАЗК у взаємодії з міжнародними організаціями: ОЕСР, НАТО, ООН.

Кар’єру в НАЗК Любченко розпочав у 2020 році з посади заступника керівника апарату, а згодом очолив юридичне управління. З 10 лютого 2023 року він став заступником голови НАЗК.

У 2015-2016 роках Любченко працював у Міністерстві юстиції, а у 2016-2020 роках – у НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.